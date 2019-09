Kolindino putovanje po SAD-u: Odmjerila snage s Miočićem

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je otišla u SAD. U Clevelandu se, između ostalog, susrela sa Stipom Miočićem, svjetskim prvakom u UFC-u u teškoj kategoriji te s njim odmjerila snage, javlja HRT. Miočić je Kolindu ugostio u teretani u kojoj trenira. Miočić je od predsjednice dobio hrvatski dres s brojem 10, a onda su se on i njegova kći fotografirali s Kolindom Grabar Kitarović. Predsjednica u SAD-u ostaje do 25. rujna te će sudjelovati na 74. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Po završetku službenog posjeta SAD-u, predsjednica još dva dana ostaje u Bostonu, gdje će se družiti s kćeri koja studira na Harvardu. Svoj privatan boravak najavila je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa te najavila da će sve troškove tog dvodnevnog privatnog boravka podmiriti sama.