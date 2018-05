Komadina: Nemamo previše trzavica, pojedinci rade vijesti

Potpredsjednik SDP-a i predsjednik primorsko-goranske županijske organizacije stranke Zlatko Komadina u utorak je izjavio kako, suprotno tvrdnjama nekih medija, u SDP-u nema previše trzavica, nego da ima "pojedinaca koji stvaraju vijesti, a mediji ih prenose".

"No, i to je dobro jer se za dobrim konjem diže prašina", izjavio je Komadina novinarima u Rijeci, upitan kako komentira odluke s nedjeljne sjednice SDP-ovog Glavnog odbora koji je prihvatio izborna pravila za lipanjske izbore za stranačke organizacije u županijama i Gradu Zagrebu.

Naime, podjele u stranci izazvao je amandman Arsena Bauka da se stranački dužnosnici koji se pozivaju na sjednice stranačkih tijela od lokalne do državne razine, a koji se nisu odazvali na barem 50 posto sjednica, neće moći kandidirati za čelna mjesta u županijskim organizacijama.

Prisustvo na sjednicama stranačkih tijela broji se od danas

Komadina je istaknuo kako su izborna pravila od danas na snazi, i to onakva kakva je donio Glavni odbor i koja jedino to stranačko tijelo može tumačiti, ponovivši stav kako se svi u stranci moraju kandidirati pod jednakim uvjetima.

"Prisustvo na tijelima stranke se broji od danas", rekao je i dodao: "Vidjet će se tijekom provedbe da govorim istinu. Jedino se, nakon svega što se dogodilo, može pogrešno tumačiti da ne govorim afirmativno, u korist SDP-a, da se izbori provedu, a ne da se ne provedu".

Upitan je li danas trebala biti održana i sjednica Predsjedništva SDP-a s temom izbornih pravila, Komadina je odgovorio kako će se Predsjedništvo sastati nakon sastanaka županijskih odbora, i to za one organizacije koje zatraže ili odgodu izbora ili ih nisu u stanju raspisati, pa će to za njih učiniti Predsjedništvo.

Učinit ću sve da se izbori u Rijeci i PGŽ održe 16. lipnja

Kao opravdane razloge za moguću odgodu izbora naveo je primjer Splitsko-dalmatinske županije, gdje se održavaju kotarski izbori, pa je teško usporedo organizirati i stranačke izbore. Najavio je i kako će učiniti sve da se unutarstranački izbori u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji održe 16. lipnja.

Nije želio komentirati najave potpredsjednika SDP-ovog saborskog kluba Gordana Marasa da će, nezadovoljan Baukovim amandmanom, podnijeti ostavku na tu dužnost, ali je svoje stranačke kolege zamolio "da ne prejudiciraju nešto što se dogodilo ili što će se dogoditi".

Ne misli da je Bauk taj amandman predložio kako bi onemogućio Ranku Ostojiću da se kandidira za čelno mjesto splitsko-dalmatinskog SDP-a, s obzirom da amandman "vrijedi pro futuro".

"U redu je da dolaziš na sjednice tijela, ako tijelo postoji", rekao je i dodao kako ni saborski zastupnici, koje se često kritizira da nisu u sabornici, ne mogu biti na dva mjesta odjednom. "Ako nisu na nekom tijelu stranke to je često opravdano, a ovdje se govori o neopravdanim izostancima", poručio je.

Nikakve smjene u SDP-u nisu potrebne, svi su radili svoj posao

Novinare je zanimalo i treba li, zbog "nereda" u stranci, smijeniti predsjednika Glavnog odbora Erika Fabijanića te Bauka s mjesta predsjednika saborskog Kluba zastupnika, na što je Komadina odgovorio kako nikakve smjene nisu potrebne, jer su svi radili svoj posao.

"Druga stvar je što neki priželjkuju da netko, zato što radi svoj posao, treba odgovarati. Onima koji se tako ponašaju bilo bi pametnije da su bili nazočni na sjednici Glavnog odbora i tamo to rekli“, kazao je.

Jelušić: SDP ne propada, bili smo i puno lošiji

Član Predsjedništva SDP-a Ivo Jelušić u utorak je na konferenciji za novinare ustvrdio da je važnije baviti se problemima građana i države nego sobom te da SDP ne propada, odgovarajući na pitanje novinara kako SDP namjerava riješiti probleme u društvu kada nije u stanju srediti ni situaciju u vlastitoj stranci.

"Milijun puta do sada sam rekao da stanje u SDP-u nije dobro i da s rejtingom stranke nisam zadovoljan. Rejting od 21 posto nije dovoljno dobar i osobno ću biti zadovoljan kada budemo bliži 30 posto, a ne 20 posto", poručio je Jelušić, nerado odgovarajući na pitanja o SDP-u na konferenciji za novinare koja je sazvana na temu Agrokora. Novinarima je kazao da nije bitno to što ih interesira stanje u SDP-u jer to nije bitno ni njemu nego da je Agrokor puno važnija tema.

"SDP će živjeti bez obzira na to tko će biti predsjednik koje županijske organizacije, možda je to njima bitno, a vas neka uveseljavaju, ne želim im pomoći u tome", rekao je Jelušić, istaknuvši da SDP ne propada i da su bili i puno lošiji.

"Prije četiri godine, u pola mandata Vlade Zorana Milanovića bili smo pali na 17 posto, u jednom razdoblju čak i na 13, pa smo se dizali na 33 posto, a hoćemo li se sada dići – hoćemo ako se budemo počeli ozbiljno baviti problemima ovog društva i građana. Ja to pokušavam, a neki možda misle da su važniji oni sami i njihove frustracije", istaknuo je Jelušić. Ako se budemo bavili problemima građana i gospodarstva, rejting će nam rasti, a ako se budemo bavili sobom i svojim problemima, neće biti rezultata i rejting će nam padati, a ja tome ne želim doprinositi, poručio je.

"Imamo jasan Staut i jasna pravila koja treba primjenjivati i ne vidim nikakv problem u tome", smatra Jelušić, dodavši da probleme stranke ne treba rješavati na način na koji to neke kolege rade. "Idemo se baviti onime što interesira građane, a to je radno mjesto, plaća, obrazovanje i nije ih briga tko će biti predsjednik županijske organizacije", apelirao je Jelušić, dodavši da to čak ni njega puno ne interesira.

I saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić je rekao da je SDP već neko vrijeme u krizi, ali da vjeruje da će iz nje izaći.

"Uskoro ćemo završiti taj izborni proces i tada će se prekinuti razračunavanja samih sa sobom. No, dopustite da svatko od nas o stanju u stranci progovara u stranci, a u javnosti kada procijeni da je nešto važno za reći", kazao je. "To što smo u krizi i imamo problema ne znači da sada trebamo prestati upozoravati na stanje u društvu i državi, nadam se da ne mislite to", rekao je Đujić novinarima, pozvavši da im se ne uzima pravo na ukazivanje na probleme u državi zato što imaju svoje probleme.

"Riješit ćemo probleme u SDP-u u narednom razdoblju, onda ćemo doći na vlast pa ćemo riješiti probleme u državi", poručio je Đujić.

Jelušić je odbio reći što misli o amandmanu Arsena Bauka koji je izazvao nezadovoljstva u dijelu stranke, kazavši tek "sve što sam imao reći o tome rekao sam na Predsjedništvu i Glavnom odboru, tu se odluke donose, a ne ovdje".