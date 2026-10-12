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Kome smeta tobogan? Piroman zapalio igralište u Nedelišću

Piše Bogdan Blotnej,
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Kome smeta tobogan? Piroman zapalio igralište u Nedelišću
Foto: PU međimurska
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U noći sa subote na nedjelju vatrogasci JVP Čakovec intervenirali su na poziv da gori dječje igralište Dolić u Nedelišću. Očevid je pokazao kako ga je netko namjerno zapalio

Iako se točna šteta tek procjenjuje, ona puno veća je za dječja srca nakon što je nepoznati čovjek u noći na nedjelju zapalio dječje igralište u Nedelišću.

Kako je objavila policija, radilo se o 'parkiću' Dolić u Ulici Vinka Karlovića. U požaru, koji je buknuo oko 3 sata ujutro izgorio je dio drvene konstrukcije kućice za igru te dio plastičnog tobogana pričvršćenog na konstrukciju. Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Foto: PU međimurska

- Provedenim očevidom, uz stručnu pomoć inspektorice za zaštitu od požara, utvrđeno je da je požar izazvan ljudskom radnjom, odnosno da je nepoznata osoba zapalila dječja igrala. Zbog počinjenja kaznenog djela oštećenja tuđe stvari protiv počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

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