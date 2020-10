Komentirao mjere za kafiće: '1 kg mozga i 4 m2 prostora'

Boras Mandić naime smatra da se od privatnika koji drže ugostiteljske objekte traži previše, misleći na osiguravanje socijalne distance, ako ista pravila nisu predviđena za javni prijevoz koji je mnogima nezaobilazan

<p>Načelnik Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije <strong>Marko Boras Mandić</strong> osvrnuo se na svom Facebook profilu na nove mjere Stožera civilne zaštite RH za ugostiteljske objekte.</p><p>Boras Mandić naime smatra da se od privatnika koji drže ugostiteljske objekte traži previše, misleći na osiguravanje socijalne distance (svakom gostu 4 četvorna metra prostora), ako ista pravila nisu predviđena za javni prijevoz koji je mnogima nezaobilazan i u kojem svakodnevno vlada gužva.</p><p>Njegov status prenosimo u cijelosti:</p><p><strong><em>1kg mozga i 4m2 prostora...</em></strong></p><p><strong><em>Od ugostitelja se traži da osiguraju 4 m2 po gostu. Ok može, ali ajmo krenuti redom. Ajmo prvo riješiti epidemiološki puno rizične prostore i moguće #covid hotspotove. Na prvom mjestu JAVNI PRIJEVOZ. Tamo ne postoji ta odredba od 4 m2 po putniku, zar ne? A znamo i zašto. Jer bi onda autobusi, tramvaji i ostali mogli prometovati s najviše 30% kapaciteta. A onda bi financijski bila ugrožena trgovačka društva koja su pretežito u 100% vlasništvu gradova i općina. </em></strong></p><p><strong><em>Onih istih koji imenuju načelnike lokalnih stožera koji predlažu mjere i provode nadzor poštivanja mjera. Isto tako u javnom gradskom i prigradskom prijevozu nisam primijetio odredbu o uvođenju covid redara. I zašto onda tražiti sve to od PRIVATNOG sektora, u ovom slučaju ugostitelja ako nisi to isto u stanju provesti i primjeniti u JAVNOM sektoru? A složiti ćemo se da su JAVNI gradski i prigradski prijevoz mnogi prisiljeni koristiti, učenici, studenti, radnici, umirovljenici. Svi oni se SVAKODNEVNO gužvaju često natiskani ko sardine bez ikakve socijalne distance. Često i u prisustvu osoba bez maskica. A nigdje covid redara. O sustavu ventilacije u autobusima ili m3 prostora po osobi u odnosu na restorane i kafiće neću ni pisati.</em></strong></p><p><strong><em>Zato okej 4 m2 u kafiću ako to znači da se korona neće širiti, ali ajmo redom, uredimo JAVNI PRIJEVOZ pa tek onda tražimo od PRIVATNIKA da slijede naš primjer. Nemojmo tražiti da privatnik s dva zaposlena konobara riješava #pandemija kad to očito ne može, ne želi ili nije sposoban neki gradonačelnik s par tisuća zaposlenika i s proračunom od npr. milijardu kuna! Uz to, u kafić nitko ljude neće tjerati da ulaze ako se ne osjećaju sigurno. Ali moja djeca moraju BUSOM u školu svaki dan, kao i mnogi drugi sugrađani #samopravedno #istozasve</em></strong></p>