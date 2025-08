Komisija je oduzela mandat Dodiku, on poručio: 'Još jedno s*anje iz Sarajeva. Posljednje'

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske nenad Stevandić rekao je za BiH medije da se Miloradu Dodiku ne može zabraniti djelovanje.

- Njegov utjecaj ne nesporan. On predstavlja politiku koja je dobila najviše glasova u BiH. Nije od stolica da je predate pa donesete drugu. Ne mogu ga staviti iza rešetaka, to je nemoguće. Ne mogu mu zabraniti političko djelovanje. Ono što je radio, radit će i od sada, a što će pisati na njegovoj stolici, to je njihova najveća greška. Ne odlučuju stolice i presude u Republici Srpskoj, odlučuju ljudi - rekao je Stevandić.