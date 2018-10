'Komšić je izbor SDA, HDZ i Dodikova stranka bit će vlast'

Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović uvjeren je kako iza pobjede Željka Komšića na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine stoji Stranka demokratske akcije (SDA) te smatra kako će u postojećim okolnostima biti vrlo teško formirati novu vlast u BiH, prenijele su u utorak banjolučke "Nezavisne novine".

U intervjuu ovom listu Čović je kazao kako je Komšić, koji je na izborima dobio preko 70 tisuća glasova više od njega, zapravo "mali alat u rukama politike".

"On (Komšić) je sada i nelegalan i nelegitiman jer je Ustavni sud BiH jasno kazao da je konstitutivnost naroda natkriljujuće načelo, da narodi moraju biti jednakopravni i da vitalni interesi naroda moraju biti zaštićeni. Ovo što se dogodilo je u konačnici loše i za bošnjački narod. A morat će se kazati i koje su bile politike koje su plaćale Komšiću kampanju", izjavio je Čović.

Na pitanje koje su to politike Čović je odgovorio kako iza svega stoji najveća bošnjačka stranka.

"SDA je to neskriveno radio. Imali su dvije fronte. S jednom su išli prema nekim hrvatskim strankama, drugim su išli prema Komšiću. Da je Komšiću trebalo 300 tisuća glasova, on bi toliko dobio. Davani su vrlo jasni naputci kako dijeliti glasove unutar jedne kuće, obitelji", ustvrdio je Čović, no nije ponudio konkretne dokaze za te konstatacije ali je dodao kako je i iz međunarodne zajednice bilo "tihe potpore" ovakvom scenariju.

Kazao je kako neki predstavnici međunarodne zajednice i nakon izbora nastavljaju sa sličnom politikom "obilazeći Središnje izborno povjerenstvo i sugerirajući tko treba biti pozvan na koji sastanak" te je ocijenio kako je to "neprihvatljiv standard ponašanja".

Kazao je kako su Hrvati u BiH bez obzira na sve danas sasvim dovoljno integrirani da mogu slati jasne poruke.

"Zato sam ja i rekao da imamo Hrvatski narodni sabor (HNS) jer kad nemate druge mehanizme, morate se znati zaštititi. Snaga koju smo dobili je i iz Hrvatske i iz svih institucija Hrvata diljem svijeta. Tisuće brzojava dobio sam za ovakav izborni rezultat, koji je veličanstven, bez obzira na sve. Imamo dovoljno da možemo reći da ovako ne može, i da je ovo prevršilo svaku mjeru", kazao je Čović.

Poručio je kako će se Komšić i s time suočiti kada kao član Predsjedništva BiH pokuša komunicirati s Hrvatima u budućim domovima naroda oko zaštite vitalnog nacionalnog interesa. U tim situacijama, upozorava Čović, Komšić će se ponovo suočiti s porukom da nije predstavnik hrvatskog naroda koja mu je neposredno nakon izbora poslana iz dijelova BiH s hrvatskom većinom.

Čović je kazao kako, unatoč problemima koji postoje oko uspostave domova naroda u Federaciji BiH i u državi, vlast ipak bez zapreka može biti uspostavljena na državnoj razini, a za ostale razine će se to tek vidjeti.

Za sada je sigurno, ocjenjuje Čović, kako će vlast činiti pobjednici kod Hrvata i Srba, a to su HDZ s partnerima i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika s svojim partnerima, dok za trećeg partnera "treba sjesti i razgovarati". Slično je i u Federaciji BiH gdje se u pet županija vlast ne može uspostaviti bez HDZ-a.

Hoće li treći parter biti SDA, Čović nije izrijekom odgovorio dodajući kako su u pitanju načela oko kojih se moraju usuglasiti među bošnjačkim strankama odnosno odustati od "građenja unitarne i jednonacionalne države".

Potvrdio je ipak kako će Dodikovoj stranci ponuditi ministarsko mjesto u vladi Federacije BiH, dok će HDZ imati svog ministra u vlasti Republike Srpske.