Komšić smatra da susjedne zemlje žele tako zadržati kontrolu nad ključnim resursima koje ima BiH.

Komšić je takve teze iznio pred zastupnicima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, okupljenima u Strasbourgu, a govorio im je video vezom iz Sarajeva jer nije mogao putovati nakon što mu je potvrđena zaraza koronavirusom.

Za susjedne države, koje nije izrijekom imenovao, Komšić je ustvrdio kako "upadaju u politički sustav BiH" i preko svojih satelita u njoj nastoje kontrolirati resurse, a dokaz toj tvrdnji vidi u činjenici da do danas nisu riješena pitanja kopnene i morske granice, čime je jasno aludirao na Hrvatsku i Srbiju.

"Susjedne zemlje negiraju bosanskohercegovačku naciju nastojeći iskoristiti etničke identitete u mojoj zemlji u njihovu korist", kazao je uz ostalo Komšić, koji je iskoristio priliku pozvati zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe da se usprotive zahtjevima za izmjenama izbornog zakona kojima bi se jačao koncept konstitutivnih naroda u BiH, a podrže rješenja koja bi jačala ulogu građanina-pojedinca kao nositelja suvereniteta.

Komšićev je zaključak kako sustav temeljen na etničkoj pripadnosti zapravo uspostavlja tri totalitarna etnička sustava, a sve je to samo krinka za kontrolu resursa.

Kazao je kako je sadašnji ustav BiH nametnut Daytonskim sporazumom odavno trebalo reformirati, ali ne na način koji bi jačao dalje etničke podjele nego ih eliminirao, baš kao što je trebalo eliminirati i koncepte etničkog glasanja odnosno mehanizme kojima manjina može blokirati volju političke većine u BiH kroz domove naroda.

"Ovdje se radi o zloporabi prava 'konstitutivnih naroda' radi sprječavanja BiH da postane dio civilizirane zajednice europskih parlamentarnih demokracija kako moja zemlja nikada ne bi mogla postati članica Europske unije. Takve politike imaju namjeru od moje zemlje napraviti teritorij nad kojim će utjecaj imati strani režimi", kazao je Komšić.

'Susjedne zemlje podupiru diskriminatorna rješenja ne bi li same ostvarile ratne ciljeve'

On tvrdi kako je najvažnije pitanje provedba pet presuda Europskog suda za ljudska prava kojima je potvrđena diskriminacija građana BiH po etničkoj pripadnosti ili mjestu prebivališta te je dodao kako se to ne može riješiti uspostavom nekog novog izbornog sustava koji bi donio još veću diskriminaciju jer bi uspostavio nejednaku vrijednost glasa. Susjedne je zemlje optužio da takva diskriminatorna rješenja podupiru ne bi li same ostvarile svoje "ratne ciljeve".

"Njihova namjera ogleda se u dva aspekta. Prvi da kroz izmjene ustava i izbornog zakona BiH kreiraju takav sistem u kojem će te susjedne zemlje imati 'zlatnu dionicu' ili ključnu riječ u donošenju svih odluka u BiH a time i potpunu kontrolu nad mojom zemljom. Takve namjere lako ćete prepoznati svaki put kada oni govore o konstitutivnosti naroda ili u frazi da će prihvatiti sve što se tri etničke zajednice dogovore", kazao je Komšić pozvavši Vijeće Europe da uskrati potporu takvim planovima i odbije svaki razgovor o njima.