Komunalcu pozlilo u Jablanici u BiH, spasio ga je hrvatski tim

Naši dečki su pronašli jednu osobu koja je bila u besvjesnom stanju i spasili joj život. U BiH je dopremljena i dodatna pomoć - 15-ak kontejnera i pumpi za izbacivanje vode iz poplavljenih prostora. Hrvatska je pokazala jednu visoku razinu organiziranosti i spremnosti. Činjenica je da je dolazak naših HGSS-ovaca i modula civilne zaštite za otkrivanje i saniranje posljedica urbanih poplava i nesreća napravio razliku na terenu, rekao je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Naime, Interventni tim Civilne zaštite koji se nalazi u ispomoći u BiH u traganju za nestalima nakon strašnih odrona i kiše spasio je jučer čovjeka, komunalnog radnika, koji je kolabirao na ulici. Kako neslužbeno doznajemo, na njega su naišli sasvim slučajno te njegovo spašavanje nije imalo veze s nestalima i stradalima u Donjoj Jablanici.

Prema informacijama 24sata, sve je počelo kad se u utorak našem timu jedna mještanka požalila da je boli slomljena ruka. Pregledao ju je hrvatski liječnik i ustanovio da su je pogrešno zagipsali. Odvezli su je na hitnu pomoć u Domu zdravlja Jablanica te je liječnik kolegama pojasnio u čemu je problem. Prihvatili su njegove sugestije i ženi iznova sanirali ozljedu kako joj kosti ne bi krivo zarasle. Na putu do baze naš tim je spazio komunalnog djelatnika kako pada. Odmah su mu priskočili u pomoć, stabilizirali ga i prevezli do iste hitne s koje su se vraćali. Kako doznajemo, naš tim bi se trebao ondje zadržati do petka, a dosad su svi naši timovi pronašli šest preminulih.

Meteorološke službe upozorile su kako bi nove padaline mogle prouzročiti dodatne odrone te ugroziti objekte i ljude, posebice u Donjoj Jablanici i Buturović Polju u općini Konjic pa je stožer Civilne zaštite Federacije BiH u utorak navečer naložio evakuaciju svih stanovnika koji su tamo ostali i pokušavaju raščistiti oštećene domove.

Značajnije padaline ipak su izostale, a timovi angažirani radi potrage za žrtvama poplava nastavili su pretragu terena i ruševina. Dosad je pronađeno više od 20 žrtvi poplava. Najviše ih je nastradalo u selu Donja Jablanica, koje je i najteže pogođeno poplavama, odnosno odronom kamenja iz obližnjeg kamenoloma. Zbog katastrofalnih poplava, na fotografijama koje je napravio Pixsell vidi se da je Neretva u centru Mostara potpuno onečišćena.