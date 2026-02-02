Komunalni redari pisali kazne na dočeku: 'Poklon' očekuju organizatori, Vlada i HRS

Komunalni redari Grada Zagreba intervenirali su tijekom organizacije dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića, potvrđeno je iz Grada. Kako je za RTL rekla glasnogovornica gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Dinka Živalj, redari su postupali prema uobičajenoj proceduri.

– Postupat ćemo kao i inače. U slučaju kršenja Odluke o komunalnom redu izdavat će se prekršajni nalozi, a kazne će biti izrečene svima koji su bez potrebnog rješenja postavili pokretnu opremu na javne površine – poručila je Živalj.

Iz Grada zasad ne otkrivaju koliko je prekršajnih naloga izdano, uz napomenu da će više informacija biti poznato nakon najavljene konferencije za medije. Ipak, jasno je da će eventualnu odgovornost snositi organizatori dočeka, a prema dostupnim podacima to su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski rukometni savez.

Podsjetimo, Vlada je tijekom jutra službeno preuzela organizaciju proslave na Trgu, što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oštro kritizirao, ocijenivši taj potez protuustavnim djelovanjem premijera Andreja Plenkovića.

Na konkretna pitanja o čišćenju javnih površina nakon dočeka i mogućim financijskim posljedicama iz Grada zasad nisu željeli odgovarati. Poručili su tek da će gradonačelnik više detalja iznijeti na redovnoj konferenciji za novinare zakazanoj za utorak.