Komunalni redari u Zagrebu ispisali više od 500.000 eura kazni, sada ih sudovi ruše

Zbog nepropisnog odlaganja otpada izdane tisuće kazni čiji ukupni iznos premašuje 500.000 eura, ali na prekršajnim sudovima u Zagrebu ne prolaze one koje su komunalni redari izdali bez konkretnih dokaza, piše u nedjelju Jutarnji list.

Grad Zagreb angažirao je jake snage komunalnih redara te je uspostavio sustav videonadzora s 530 kamera na 170 lokacija u gradu, koje se nadziru iz Operativno-komunikacijskog centra Sektora za komunalno redarstvo u Jagićevoj ulici. Sve sa svrhom otkrivanja i kažnjavanja neodgovornih građana koji nepropisno odlažu otpad.

Izdane su na tisuće kazni, čiji ukupan iznos, prema svemu sudeći, premašuje pola milijuna eura. Samo od prosinca 2022. do rujna prošle godine, ispisane su kazne na ukupno 450 tisuća eura zbog nepoštivanja novog modela. Najveći dio kazni, mahom poslovnim korisnicima, izdala je Čistoća, dok su istodobno i komunalni redari izdali oko 800 prekršajnih naloga protiv tvrtki, obrtnika i građana.

No, iako ne bi trebalo biti sporno da se kažnjava one koji se ne pridržavaju reda i nepropisno odlažu otpad, u samoj provedbi sankcioniranja građana redaju se kontroverze. I vrlo je upitno je li dio kazni izrečen opravdano. Uz osporavanje mogućnosti, koju je najavila gradska uprava i stavljala odgovarajuća upozorenja, da se zbog prekršaja jednog stanara kažnjava sve stanare u zgradi, došlo je i do problema s videonadzorom, jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdila propuste gradskih službi i zabranila Gradu Zagrebu korištenje snimki videonadzora.

Taj je problem ubrzo otklonjen, ali sada se u jednom dijelu pojavio novi. A to je praksa nadležnih prekršajnih sudova koji su počeli, doduše samo za jedan dio kazni, donositi oslobađajuće presude. To se ne odnosi na one koji su snimljeni ili zatečeni u odlaganju, primjerice, "običnog" otpada bez korištenja plavih ZG vrećica, ili onih koji su u kontejnere s komunalnim otpadom odbacivali papir i plastiku.

No, nemali broj kazni komunalni redari izdali su i mahom pravnim osobama čije su račune ili kutije s nazivima njihovih tvrtki i obrta pronašli nepravilno odložene, piše novinar Jutarnjeg lista Željko Petrušić.