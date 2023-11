Konačno će stati na kraj klaunu? Policija od škola traži da im jave ako se Pernar pojavi kod djece

Ivan Pernar, nekadašnji saborski zastupnik, obilazi zagrebačke škole, slika i snima maloljetnu djecu i to objavljuje na društvenim mrežama. Uz to lupeta djeci da se ne cijepe i da piju Lugolovu otopinu koja je opasna za one koji ne pate od deficijencije joda.

Doktori su više puta upozorili ljude da na svoju ruku ne piju Lugolovu otopinu, mješavinu kalijevog jodida i razrijeđenog joda koja se u medicini koristi kao dezinfekcijsko sredstvo te za liječenje deficijencije joda koja može remetiti rad štitnjače i nitko je ne bi trebao uzimati bez nadzora.

Ravnatelji su nemoćni jer Pernar to radi na javnoj površini, a djeca hrle van čim čuju da je ovaj ispred škole. Pernara su prijavili Pravobraniteljici za djecu koja je molila institucije da reagiraju, ali ovaj je nastavio po svome. No kako doznajemo, došlo je do pomaka u tom slučaju. Više zagrebačkih srednjih škola dobilo je dopis od policije u kojem piše da im se jave u vezi Pernara.

U dopisu piše kako je policija zaprimila dopis pravobraniteljice za djecu o Pernarovim dolascima pred škole te da mole da, ako imaju saznanja da će se opet tamo pojaviti, to jave dežurnoj policijskoj postaji.

Poslali smo upit PU-zagrebačkoj je li dopis poslan i drugim zagrebačkim školama. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.