Koncesiju za Bene dobio je sin šefa Županijske skupštine

Pravi spektakl na sjednici Županijske skupštine u Splitu. Brojne su bile točke dnevnog reda, mahom razno-razne koncesije na pomorskom dobru diljem županije. No, posebnu pažnju je izazvala dodjela koncesije za uvalu Bene na Marjanu.

Koncesiju na 15 godina "u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže" na Benama je dobila "friško" osnovana tvrtka Nacional Igora Sapunara. U pitanju je sin predsjednika Županijske skupštine (koja je dakle donosila odluku) Petroslava Sapunara, a ujedno i nećak Željka Keruma, redom HDZ-ovi čvrsti koalicijski partneri iz HGS-a na županijskom nivou već godinama, a odnedavno i u Gradu Splitu...

Zanimljive su bile i primjedbe (bez problema nadglasane) oporbe koja je prosvjedno napustila sjednicu kada je na red došlo glasovanje. Nota bene, predsjedanje je na toj točki dnevnog reda napustio i Petroslav Sapunar, iako cijelo vrijeme tvrdi da nikakvog sukoba interesa nema. Ukratko, raniji koncesionar na Benama je bila tvrtka Željka Keruma koja je Županiji ostala dužna milijun kuna. "Ono što se događalo oko Zlatnog rata zbog čega je tadašnji župan Zlatko Ževrnja morao odustati od kandidature je mala beba u usporedbi s ovim." - uobičajeno je oštar bio Miro Bulj iz Mosta. Ante Renić iz stranke Pametno je predložio je povlačenje te točke dnevnog reda, da se stvarno omogući drugim tvrtkama, nepovezanim s Kerumom, javljanje na natječaj, odnosno da se umjesto Kerumu koncesija na Benama kao srcu Marjana da Gradu Splitu ili gradskoj firmi.

No, sve teze o sukobu interesa, kupnji koalicije ovim potezom, nepostojanju zaposlenih u firmi kojoj se daje koncesija te kako su sve tri tvrtke koje su se uopće javile na natječaj povezane s Kerumom, pale su u vodu pred argumentacijom Stipe Čogelje, pročelnika županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Čovjek je lijepo konstatirao kako je Županija financijski pokrivena jer se osim zakonskih uvjeta tražilo i da novi koncesionar – vrati dugove starog koncesionara! Uvjet je bio i da nema nikakvih rješenja građevinske inspekcije što se tiče objekata na Benama, no u Županiji nisu dobili odgovor postoje li tamo nelegalni objekti. Sapunar mlađi je također predao bjanko zadužnicu kojom odgovara osobnom imovinom za dug ujakove firme, a Županija može raskinuti koncesiju čim nešto "zapne" s plaćanjem. Ujaka, dakle Željka Keruma, nije bilo u vijećnici no bila je Nevenka Bečić, sestra popularnog Rica koja se brinula da sve prođe u redu. Tako je i bilo, jednoglasno je koncesija na Bene otišla "netjaku"...