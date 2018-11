Kondukter ugrizao učenika jer je zaboravio mjesečni pokaz?

Pas ugrizao čovjek nije vijest, već da je vijest da je čovjek ugrizao psa, kao i ova koja dolazi iz Gračanice nedaleko Tuzle (BiH) u kojoj stoji da je kontrolor autobusnih karata ugrizao putnika. Naime u autobusu jedne prijevozničke tvrtke u Gračanici u utorak u 13.15 sati kondukter je ugrizao učenika za ruku!

Cijeli događaj je prijavljen policiji, a svjedočio mu je veći broj učenika, srednjoškolaca koji su se zatekli u autobusu.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Policijskoj postaji Gračanica šef prometa i kontrolor A. N. prijavio je jednog putnika koji nema kartu i da odbija napustiti autobus. Prve informacije govore da je putnika kontrolor uhvatio za vrat u namjeri da ga izvuče iz autobusa. Došlo je do naguravanja pa su obojica zatražila liječničku pomoć u Domu zdravlja u Gračanici. Protiv obojice slijedi izvještaj Tužiteljstvu zbog remećenja javnog reda i mira - naveli su u policiji.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Po riječima učenika on je dan ranije, prije ovog incidenta izvadio mjesečnu kartu, ali ju je zaboravio ponijeti. O tome je izvijestio vozača autobusa koji mu je rekao da nema problema, jer poznavao učenika i znao je da je uvijek imao uredno plaćenu kartu. Tijekom vožnje na jednom od autobusnih stajališta ušao je kontrolor A.N. i od putnika je tražio karte na uvid. S obzirom da je učenik nije imao zatražio je od njega da plati kartu ili da napusti autobus, što je ovaj nakon što mu je rekao da je mjesečnu kartu zaboravio, odbio. Nastalo je guranje između učenika i kontrolora koji je u jednom trenutku mladića ugrizao za nadlakticu.

Foto: Franjo Lepan/24sata



- Svaki putnik mora imati voznu kartu. U protivnom, mora napustiti vozilo. Tog učenika sam tri puta upozoravao na to, na što se on oglušio. Bez obzira na to što je, kako je rekao, izvadio mjesečnu kartu, nije je imao kod sebe. Mi, inače, imamo problem sa mjesečnim kartama, jer je mnogo slučajeva da roditelji djeci daju novac za mjesečne karte, a oni ga potroše u druge svrhe pa se, onda, švercaju - izjavio je kontrolor. Petero očevidaca, kako kaže učenik Dženan F., već se samo javilo da će svjedočiti, jer će protiv kontrolora podnijeti tužbu.

- Kasnije mi je taj isti kontrolor dao 10 KM da kupim majicu, jer je moju pocijepao dok me je vukao za vrat da me izbaci napolje – rekao je učenik.