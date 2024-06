Konferencija Algebre i MIT-a: Za inovacije su važni ljudi, znanja i strategije vodstva

Konferencija Innovation Leadership Day okupila je oko stotinu sudionika iz raznih sektora i tvrtki iz Hrvatske, kao i predavače s MIT-a, koji su u Zagreb stigli na poziv i u suradnji s obrazovnom institucijom Algebrom, u čijim se prostorima ovaj tjedan održava i MIT Bootcamps.

To je ujedno prvi puta da je MIT odabrao neku europsku zemlju za svoj Bootcamps, u sklopu kojeg od 8. do 14. lipnja predavači s MIT-ja predaju domaćim i studentima iz svijeta, koje je MIT izabrao.

Tu su i razne radionice, seminari i drugi oblici poduke, kao i konferencija o inovacijama i liderstvu na kojoj su predstavnici MIT-ja, među kojima i direktorica MIT Bootcampsa Hanne Adeyeme, najavili da će se u Zagrebu, u Algebri osnovati i regionalna podružnica prvog MIT alumni kluba u ovom dijelu Europe.

Predavač na MIT-ju i izvršni direktor Martin Trust Centra za poduzetništvo Paul Cheek naglasio je pak važnost rukovoditelja u tvrtkama i organizacijama za budućnost inovacija.

"Svi poduzetnici u svijetu danas se suočavaju sa sličnim izazovima vezanim za tehnološki razvoj i uvođenje novih metoda za zadržavanje profitabilnosti i konkurentnosti, ali načini kako će rješavati te izazove su prilično individualni tj. razlikuju se od tvrtke do tvrtke, kao i brzina kojom se prilagođavaju novostima i nalaze rješenja. Tu je važna i percepcija, znanja i inovativnost samih rukovoditelja, lidera, pa stoga neke tvrtke idu u tome jako brzo, a neke sporije, i zapravo svima pokušavamo kroz radionice i predavanja pomoći. To ne znači da su oni koji brzo nalaze rješenja i uspješniji dugoročno gledano, kao ni da su velike kompanije bolje od manjih, nego jednostavno danas je za sve važno da prate što se događa i da inoviraju za sebe i svoje kupce ono što im donosi i opstanak i napredak", kazao je Cheek.

Poručio je i da su neke od novosti koje svako treba pratiti umjetna inteligencija i njezina rastuća primjena, kao i potrebe korisnika, ali i zaposlenika.

U Hrvatskoj manje od pola tvrtki sustavno radi na poticanju kulture inoviranja

Naglasivši da je veliki kompliment Hrvatskoj, ali i Algebri to što ih je MIT izabrao za svoj prvi i jedini Bootcamps u Europi, predavačica na Algebri i viša potpredsjednica za razvoj poslovanja u Constellation Software Inc. (koja stoji iza hrvatske softverske tvrtke IN2) Katarina Šiber Makar ocijenila je da nije lako biti inovator, ali da u Hrvatskoj postoji jako puno znanja i mnogih mladih startupova sa raznim inovativnim rješenjima za mnoge poslovne i druge probleme.

"Inovacija ovisi o puno toga, i u kompanijama to nije jednostavno, ali bitno je da izdvoje sredstva u ljude i infrastrukturu za to, da to rade kontinuirano i stvaraju kulturu poticanja inoviranja, što znači i da se može pogriješiti dok se ne dođe do željenog ishoda. U Hrvatskoj manje od 50 posto tvrtki to radi sustavno, ali po sektorima inovativnost je sve prisutnija u gotovo svima", kazala je Šiber Makar.

Predsjednik uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina je naglasio kako tehnologija i globalizacija mijenjaju svijet i vode ka takvom poduzetništvu, u kojemu je često i nadmetanja među kompanijama koje su povezane poslovima, primjerice telekomi i OTT kompanije/platforme.

"Da bismo se borili s time i novostima u tehnologiji, potrebno je biti vrlo agilan, spreman brzo reagirati i brzo donositi odluke, a promjene se događaju praktički svaki dan. Organizacija se mora moći mijenjati vrlo brzo, bilo to zbog korone, inflacije ili neke nove tehnologije. Idealna je kompanija ona koja stalno radi na inovacijama i poduzetničkom razmišljanju i koja u tome nađe ravnotežu i s korporativnim pravilima koja katkad znaju kočiti inovacije", poručio je Ježina.

Važna ulaganja u ljude i zaposlene, inovacije dolaze i od njih

Direktor strategije, razvoja i korisničkog iskustva u Hrvatskoj pošti Mladen Puzak istaknuo je da su inovacije za rad pošte jako važne, kao i njihov novi logistički, moderno tehnološki opremljen centar, uvođenje električnih bicikala i motora za poštare i dostavu, online platforme prodaje i drugo.

"Inovacija zapravo kreće iz procesnog dijela kompanije, a kako smo mi ona koja zapošljava najviše u Hrvatskoj, svi naši zaposlenici su i naša najveća snaga, pa i inovacija kreće od njih, tj. onih koji mogu razumjeti poslovni proces i donijeti nešto novo. Promjena svih procesa je i promjena za njihov rad i živote i važno je da su oni tome prilagođeni i da se inovativnim rješenjima koja stvaramo poboljšavaju i plaće i uvjeti rada", kazao je Puzak.

Iznio je i podatak da je Hrvatska pošta samo u zadnjih osam godina investirala više od 200 milijuna eura u razvoj cjelokupnog poslovanja, a s investicijama i nastavljaju jer se tehnologije stalno mijenjaju.