Konferencija Startover: Posao je lakše mijenjati, a mladi imaju drugačija očekivanja od šefova

Svaka promjena koliko god izaziva strah ona je ujedno i mogućnost, prilika za novi način rada, za individuu, za nove poslove, za popravljanje svega onoga što ne valja... Ako gledamo u budućnost ona sigurno neće biti kakva je sada. Mi u ovom trenutku razmišljamo o stvarima koje našim roditeljima nisu bile ni na kraj pameti da razmišljaju, o kojima poslodavci prije desetak godina nisu ni obraćali pažnju. Sada se stvari mijenjaju, započeo je Goran Gavranović, direktor 24sata, na prvoj Startover konferenciji, koja je bila u srijedu u Zagrebu pod nazivom Budućnost rada: Pogled u sutra.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri su ENNA, HGK, Philip Morris, INA, Erste, HSM, Fina, HEP, Telemach, KONČAR, posao.hr, Leapwise i Terme Tuhelj. U sklopu konferencije 14 govornika kroz 4 panela predstavilo je teme posla iz snova, kvalitetnih lidera za budućnost, umjetne inteligencije i održivog poslovanja.

U prvi panel pod nazivom Koliko je "posao iz snova" održiva ideja? sudionike je uveo dr. sc. Mitja Ružojčić, stručnjak za psihologiju rada i upravljanje ljudskim potencijalima.

- Ono što se dogodilo kada smo sad uspoređivali mlade u odnosu na starije, ispalo je da je kod poslova njima sve bitno. Ono što najviše ističu je da traže više autonomije, to im je puno bitnije nego starim radnicima, i druga stvar, koja je bila bitna i starim radnicima je odnos sa šefom. Ja mislim da je ključan aspekt upravljanja ljudskim potencijalima razvoj menadžera odnosno razvoj šefova, koji rade sa tim mladima jer su oni ti koji u neku ruku dizajniraju posao mladima i koji mogu ako shvate, ako poznaju dobro svoje timove, svoje podređene mogu komunicirati to na višim pozicijama organizacije u kojim aspektima se mladi žele razvijati - istaknuo je Ružojčić.

Maja Crnjak, direktorica sektora ljudskih potencijala Erste Banke, dodala je kako je mladima pak u poslovanju važan zdrav razum.

- Veliki izvor frustracije kod mladih ljudi koji dođu u velike organizacije je nedostatak zdravog razuma i nedostatak da se stvari mogu mijenjat. Mladima je danas jako važno da rade u organizaciji gdje se način rada preispituje, gdje postoji prostor za razgovor i gdje mogu biti otvoreni - kaže Crnjak.

Dodala je i kako je unutar organizacije izrazito važna i kultura, s čime se složila i Jelena Jelinić Cvirn, HR direktorica HSM-a.

Ines Bokan, voditeljica, posao.hr, istaknula je kako treba poticati i promjenu karijere.

- To je individualno, netko želi cijeli život raditi isto, ali s obzirom na to da su promjene sve češće i češće mislim da je nužno promišljati što biste još mogli znati, primijeniti, naučiti... Nekada je bilo puno teže promijeniti karijeru, danas je to zahtjevnije zbog drugih faktora, ali opet i puno jednostavnije jer je prilika puno više - istaknula je Bokan.

Govornici su se složili kako idealan posao ne postoji te da percepcija idealnog posla ovisi i o samom pojedincu i što on očekuje od posla, ali da bi poslodavci trebali težiti da radnicima omoguće uvjete u kojima mogu rasti i razvijati svoje sposobnosti.

Na idućem panelu govornici su raspravljali koje bi to kvalitete trebao imati trebao imati lider budućnosti.

- Da bi znali kakve lidere trebamo u budućnosti, trebamo znati kakva će budućnost biti. Autokratski modeli komuniciraju čvrstinu i stabilnost i zato ih ljudi biraju. To je budućnost, no ja to ne želim. Okrenimo ipak malo pitanje. Kakve mi lidere trebamo da imamo budućnost kakvu želimo? Trebamo lidere koji znaju graditi odnose. Pogubili smo odnose među kulturama, civilizacijama, klubovima, obiteljima. Snažni lideri su oni koji znaju prije svega posložiti odnose u sebi, pa dalje s drugim ljudima. Ljudi koji grade dobre odnose su ljudi koji znaju posložiti sebe - ističe Ivica Vrančić, management development consultant.

Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa, INA istaknula je da se lider u ovako neizvjesnim vremenima mora prilagoditi novom načinu razmišljanja, različitim generacijama.

- Moram primijetiti da je pandemija donijela ogromne promjene kod onih ljudi koji nisu spoznali sebe ranije. Odjednom se osjetilo da su ranjivi i počela se primjećivati razlika u odnosima, koliko smo razmišljali o drugima, o opstanku korporacija, i slično. Lideri su ovdje počeli spoznavati važnost emocionalne inteligencije - rekao je Marin Mlinarić, Direktor ljudskih potencijala i organizacijske kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morris Zagreb d.o.o.

Najveće promjene u budućnosti mogla bi donijeti umjetna inteligencija o kojoj je bilo riječ na trećem panelu pod nazivom Bez alata nema zanata: Je li AI novi idealni zaposlenik, pouzdani kolega ili tek mrska konkurencija?

- U umjetnoj inteligenciji se dogodio skok. Razvojni procesi koji su prije trajali mjesecima i godinama, sada su se skratili. Ovo nije vrijeme kad dižeš zidove i pojačavaš obranu, nego vrijeme kad igraš napad i oni koji su hrabri shvaćaju da uz pomoć umjetne inteligencije mogu pobijediti konkurenciju - kaže Mislav Malenica, predsjednik CroAI.

Uz njega su govorili Davor Runje, osnivač CTO airt.ai i Petar Perković, Data Science Team Lead, Njuškalo. Složili su se da AI ne treba gledati kao prijetnju već je iskoristiti za bolje poslovanje.

Na zadnjem panelu razgovaralo se o održivim praksama poslovanja u Hrvatskoj.

- Ljudima je sve važnije kako se poslodavci ponašaju prema njima, ali i prema drugim zaposlenicima, prema okolišu, zemlji. S druge strane, nezaposlenost nikad nije bila manja i normalno da oni mogu skakati s posla na posao. Više se ne vežu emocionalno za poslodavca, kao što radnici prije jesu - kaže Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija u Končaru.

O održivosti o turizmu govorio je Vasja Čretnik, direktor, Terme Tuhelj, a Ana-Marija Filipović, HR Business Partner u Styria Media Group istaknula je važnost u ulaganje u mlade zaposlenike i njihovu pripremu za rad.