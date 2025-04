Konferencija TEN-T mreža: Prava prometna povezanost stvorit će i konkurentnije gospodarstvo...

10:30

Ivić Vodopija, direktor za istočni Jadran i srednju Europu u tvrtki MAERSK, istaknuo je kako Jadran još uvijek ne koristi puni potencijal. Ograničenja su vidljiva u kapacitetu luka i željezničke infrastrukture. Premda su ulaganja vidljiva, još uvijek nisu dostatna. Luka Rijeka značajno zaostaje za konkurentskim lukama poput Kopra i Trsta. Potrebno je ubrzati procese, usvojiti nacionalnu strategiju i donijeti jasne odluke za razvoj.

- Godišnje prevezemo oko 30 milijuna kontejnera, a naši klijenti su vrlo različiti – no svi oni traže učinkovitost i otpornost, dok sve veći broj, posebice oni najveći, zahtijevaju i zelenu tranziciju. Kada smo započinjali s projektom razvoja riječke luke, ideja je bila stvoriti brz i zeleni transportni pravac prema Europskoj uniji. Međutim, danas ne možemo reći da smo brzi, a upitna je i sama učinkovitost. Unatoč tome, veliki globalni partneri i dalje inzistiraju na zelenoj tranziciji, i upravo s takvim strankama smo i pokrenuli projekt cijelog riječkog koridora. Kao tvrtka, obvezali smo se da ćemo do 2040. godine u potpunosti dekarbonizirati svoje poslovanje, što je izuzetno ambiciozan cilj. U okviru tog procesa već smo uveli 25 brodova pogonjenih zelenim gorivima, a imali smo čast ugostiti i drugi brod na svijetu na takvo gorivo u Kopru. To jasno pokazuje smjer u kojem idemo i koliko smo posvećeni održivoj budućnosti - rekao je Vodopija.

Hrvoje Ordulj, šef Odjela za sigurnost prometa u Hrvatskim autocestama (HAC), naglasio je kako su autoceste privremeno rješenje dok se ne razvije snažna željeznička mreža. Hrvatska ima razvijen sustav autocesta koji spaja ključne regije, uključujući povezanost s Istrom i obilaznicama oko gradova. HAC ulaže u tehnologiju i modernizaciju infrastrukture, uključujući punionice za električna vozila – osobna i teretna – te obnovu asfalta, tunela i ograda. Izazov ostaje riječka obilaznica, koja trenutno funkcionira više kao lokalna cesta nego kao dio nacionalne prometne mreže.

- Evidentno je da teretni promet donosi najveće prihode, no s druge strane upravo on stvara i najviše problema – uzrokuje veća oštećenja infrastrukture i zahtijeva značajnija ulaganja u održavanje i razvoj. S logističke strane, sve je to potrebno sagledati kao cjelinu, jer nešto što je s jedne strane korisno može imati i negativne posljedice. U tom kontekstu, HAC planira izgradnju velikih parkirališta u riječkoj regiji. Razlog za to su poznate vremenske neprilike u tom području, a cilj je omogućiti vozačima da na sigurnom pričekaju poboljšanje vremenskih uvjeta. Ipak, treba uzeti u obzir da postojeći ugovori za odmarališta traju do 2030. godine, pa će se s proširenjima i dodatnim ulaganjima morati pričekati. Situacija je dobra, primjerice, na autocesti A3 - rekao je Ordulj.

Ivan Kršić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture, rekao je kako je pokrenut snažan investicijski ciklus, vrijedan više od milijardu eura. Radovi se provode diljem zemlje, a većina se financira iz EU fondova i kredita.

Značajni projekti uključuju:

Dugo Selo – Križevci, gdje su nakon zastoja radovi krenuli punom dinamikom

Dva kolosijeka do granice s Mađarskom, planirani za otvorenje početkom godine

Hrvatski Leskovac – Karlovac, gdje je natječaj raspisan, a radovi kreću do ljeta

Karlovac – Oštarije, u fazi projektne dokumentacije

Obnova dionica Dugo Selo – Novska, Novska – Okučani (dovršeno), te Okučani – Vinkovci (u završnoj fazi)

Rekonstrukcija lokalnih i regionalnih pruga također je započela, s ciljem podizanja cijelog željezničkog sustava na višu razinu.

- U HŽ Infrastrukturi trenutno se suočavamo s dva najveća izazova kada je riječ o bržoj provedbi projekata. Prvi je nedostatak projektanata na hrvatskom tržištu. Sve češće se događa da tvrtke, iako dobivaju ugovore, zbog manjka stručnog kadra nisu u mogućnosti ispoštovati zadane rokove. To stvara ozbiljne probleme u dinamici izvođenja radova.Drugi veliki izazov su administrativne procedure u Hrvatskoj. Ne mogu reći je li ih moguće pojednostaviti, ali je činjenica da je birokracija često prevelika prepreka za pravovremeno pokretanje i provedbu projekata. S jedne strane, postoji politički pritisak da se stvari ubrzaju, s druge strane gospodarstvenici traže brža rješenja, a mi imamo spremne projekte – no, zbog navedenih okolnosti, njihova realizacija ne ide željenim tempom - rekao je Kršić.