'Konobar je potjerao curicu s Downovim sindromom jer mu ona narušava ugled lokala'

Vijest o incidentu u Zadru u kojem je konobar "potjerao" djevojčicu s Downovim sindromom jer "narušava ugled lokala" brzo je obišla društevene mreže i naišla na osudu društva

<p>Djevojčicu s Downovim sindromom je s majkom i prijateljicom sjela na piće u zadarskom kafiću u samom centru poluotoka. Navodno ih je konobar otjerao jer, prema njegovom viđenju, "kvari reputaciju lokala".</p><p>O ovom incidentu prva je pisala <strong>Nada Vuščić</strong>, prijateljica koja je s djevojčicom i mamom sjedila u tom lokalu i svjedočila konobarovoj aroganciji te je napisala Facebook status koji se brzo proširio društvenim mrežama.</p><p>Vuščić je napisala:</p><p><em>"Pitam se u kakvoj zemlji živim? Sjedeći s kćerkom frendice koja ima Downovom sindrom, dođe konobar i zamoli da se sklonim s tim djetetom jer mu kvari reputaciju caffeea. Ostala sam bez riječi, ustale smo i otišle. Vrativši se nazad samo sam mu rekla da ne da je izgubio reputaciju već da će i lokal zatvoriti. Obećajem i tako ću se dugo boriti dok ga ne zatvore jer to sam dužna tom ditetu dragom. Ljudi dragi, pa to su djeca pametnija od vas"</em></p><p>Na incident je reagirao i <strong>Mate Lukić</strong>, vijećnik u gradu Zadru kojeg je zgrozila situacija, a to je i podijelio s prijateljima.</p><p>Ovaj su postupak osudili i brojni zadarski ugostitelji, a jedan od njih, <strong>Ivan Dražović</strong>, pozvao je gospođu i djevojčicu da dođu u Caffe bar Aba na Poluotoku, koji pripada njegovoj obitelji.</p><p>- U znak poštovanja i podrške, kod nas imaju besplatnu kavu, sok i što god žele godinu dana – poručio je Dražović, prenosi <a href="https://www.kalelargainfo.hr/caffe-bar-abba-ponudio-besplatno-pice-godinu-dana-djevojcici-s-down-sindromom/" target="_blank">Kalelargainfo</a>.</p>