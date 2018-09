Kontinentalci u jaknama, a na jugu se još sunčaju i kupaju

Dok je kontinentalnu Hrvatsku, gorje i Slavoniju zahvatilo najavljeno zahlađenje, priobalje i Dalmacija promjenu vremena, čini se, nisu ni osjetili.

Prema podacima DHMZ-a, u subotu u 14 sati najviša temperatura u Hrvatskoj izmjerena je u Metkoviću koji se grije na 31 stupanj Celzija. Istovremeno, najniža temperatura izmjerena je na Medvednici, točnije na Puntijarki - 'mršavih' 5,5 stupnjeva Celzija.

Na Rabu je izmjereno ugodnih 27 stupnjeva, Split i Korčula mjere 28, a Makarska 30 stupnjeva Celzija. U Dubrovniku je 28 stupnjeva, taman za boravak na plaži.

Nedjelja će ipak biti malo toplija pa nas očekuju temperature do 25 stupnjeva, na Jadranu do 29. U cijeloj zemlji bit će djelomice sunčano, uz umjeren južni i jugozapadni vjetar na kopnu te umjerenu buru na Jadranu. Na sjevernom dijelu Jadrana ipak će zapuhati bura s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu od 18 do 21.

Početak tjedna donijet će i dalje sunčano vrijeme, ali će biti svježije.

