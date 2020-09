Kontroverzni i nikad razjašnjeni slučaj: Ponovo pokrenuli istragu o ubojstvu ruskih novinara...

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ponovo je pokrenulo istražne radnje u vezi ubojstva ruskih novinara Genadija Kurinoja i Viktora Nogina, 1. rujna 1991. godine u Panjanima kod Hrvatske Kostajnice

<p>To je potvrdio i pukovnik HV-a<strong> Ivica Pandža - Orkan</strong>, neumorni istraživač povijesti Domovinskog rata, koji će se uskoro pred tužiteljstvom pojaviti kao svjedok. On je dosad prikupio više iskaza i dokaza koji bi mogli pomoći da se taj slučaj kaznenog djela ratnog zločina prema civilnom stanovništvu privede kraju.</p><p>Taj, nikad do kraja razjašnjen slučaj, već godinama izaziva brojne kontroverze i medijsko-diplomatske i obavještajno-političke zavrzlame.</p><p>Naime, srpski su teroristi za smrt novinara i snimatelja nacionalne televizije SSSR-a, optuživali hrvatske branitelje, a privatne istrage Ivice Pandže - Orkana, ali i ruskog novinara i sveučilišnog profesora <strong>Vladimira Mukusova</strong>, koji je o tome objavio i dvije knjige, nedvosmisleno ukazuju da su ratni zločin počinili pripadnici milicije samoproglašene republike Srpske Krajine, tzv. Martićevci.</p><h2>Ubijeni i spaljeni zajedno s vozilom</h2><p>S ciljem izvještavanja o ratu na području Hrvatske,<strong> Genadij Kurinoj </strong>i <strong>Viktor Nogin </strong>su službenim automobilom, iz Beograda krenuli do Hrvatske Kostajnice, a potom su namjeravali do Petrinje. Iako je automobil imao vidljive PRESS oznake kod Panjana je iz zasjede otvorena na njega vatra.</p><p>Kako je u svojoj knjizi naveo Mukusov, koji je razgovarao sa svjedocima, nesretni su novinari prema napadačima uzvikivali: "Ne pucajte braćo, mi smo Rusi, mi smo vaša braća", ali im to nije pomoglo. Nesretni su novinari ubijeni i spaljeni zajedno s vozilom.</p><p>Zapaljeni automobil, srpski su pobunjenici zakopali kod Kukuruzara, ali je kasnije pronađen i iskopan, dok posmrtni ostaci ubijenih nikada nisu pronađena. Vlasti u Moskvi dugo nisu prihvatili činjenicu da su novinare ubili Srbi, pa godinama nisu bili službeno proglašeni mrtvima. </p><h2>Putin ih<strong> </strong>posmrtno Ordenom za hrabrost</h2><p>Do promjene je došlo u ožujku 2017. godine kada je ruska državna agencija TASS objavila kako je ruski predsjednik <strong>Vladimir Putin </strong>posmrtno Ordenom za hrabrost odlikovao ruske novinare Nogina i Kurinoja, koji su "poginuli u Jugoslaviji 1991. godine, a ubijeni su od pripadnika samoproglašene Srpske Krajine". To je ujedno bilo i prvo očitovanje službene Moskve o tom događaju. </p><p>Na poticaj Ivice Pandže i nekolicine hrvatskih braniteljima, hrabrim ruskim novinarima je na mjestu pogibije kod Panjana podignuto spomen obilježje.</p><p>Međutim, budući da za ratni zločin još nitko službeno nije optužen, državni dužnosnici Hrvatske i Ruske Federacije dosad su izbjegavali pojavljivanje na komemorativnim svečanostima u povodu obljetnica njihove pogibije.</p>