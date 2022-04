Kontroverzni načelnik Pinjuh iza rešetaka: Vođa malverzacija branio se pred svima - šutnjom

"Jel potrebno što komentirati!?" odgovorio je na novinarsko pitanje Zlatko Pinjuh, načelnik općine Čeminac, dok ga je policija odgovodila u pritvor i potom na saslušanje u USKOK i Županijski sud. To je bilo prvi puta da uvijek razgovorljivi Pinjih nema što reći na pitanja o malverzacijama u općinskom proračunu u cilju izvlačenja novca radi svoje dobiti.

Vjerojatno mu je postalo jasno da su mu propali pokušaji da, ucjenama i podmićivanjem, utječe na iskaze svjedoka koji su pozvani da svjedoče o opstrukcijama koje je Pinjuh godinama činio u Općini, a koje su raskrinkane 2019. godine kada je policija upala u zgradu Općine i nakon šest sati pretrage odnijela poveću količinu dokumentacije. Ovoga puta na sve prethodne optužbe dodana su i kaznena djela protiv pravosuđa i koruptivna kaznena djela zbog čega mu je sudac istrage i odredio daljnji pritvor.

Zajedno sa Pinjuhom uhićeni su i njegova dva sina, Ivan i Marko, koji je inače općinski komunalni redar, Valentina Lovrić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica u Čemincu i zaručnica jednog od sinova te Mirta Dorić, vlasnica računovodstvenog obrta MD i načelnikova nevjenčana supruga koja od 2015. godine u Općini radi poslove knjigovodstva i računovodstva. Svi oni su privedeni u USKOK i nakon obavljenih razgovora pušteni da na slobodi čekaju epilog događaja, jedino je Pinjuh, kao idejni vođa svih malverzacija, zadržan u pritvoru. Iako su njegovi oporbeni vijećnici, nakon što je policija 2019. godine upala u Općinu i pokrenula istragu, upozoravali da bi Pinjuh trebao biti u pritvoru jer će tek sada činiti nezakonitosti kako bi prikrio svoja djela, to se nije dogodilo, a danas se ispostavilo da su vijećnici bili u pravu.

Naime, dobivši izbore prošle godine kao nezavisni kandidat sa sloganom 'sve za naorod', jer ga je u međuvremenu njegova stranka HDZ izbacila iz svojih redova, načelnik Pinjuh dobio je novi 'vjetar u leđa'. Još je malo podigao komunalije za poljoprivednike, što je već jednom napravio početkom svog prvog mandata, i krenuo se baviti 'saniranjem štete'. USKOK kaže kako je od veljače ove godine pa nadalje tjerao službenicu Općine Čeminac da kao svjedok laže u njegovu korist u kaznenom postupku koji se vodi protiv njega te ju je tjerao da potpiše izjavu s neistinitim navodima vezanu za pretrage prostorija Općine. Zaprijetio joj je otkazom ako na sudu ne bude svjedočila njemu u prilog. Također je od drugog zaposlenika Općine tražio da neprestano otvara bolovanje i ne dolazi na zakazane sjednice optužnog vijeća Županijskog suda, te da također laže za njega na sudu jer će u protivnom izgubiti posao u Općini.

U međuvremenu su rješenja USKOK-a o provođenju i proširenju istrage protiv Pinjuha postala pravomoćna pa su njome bila obuhvaćena i dva njegova općinska suradnika. Kako su oni postali suoptuženici, po zakonu ih je stručna služba Općine morala udaljiti s posla no, Pinjuh je to zabranio i zadržao im nepripadajuće plaće čime je općinski proračun zakinut za najmanje 150 tisuća kuna.

"Za ništa ja nisam odgovoran. Sve odluke donose članovi Općinskog vijeća" govorio je stalno Zlatko Pinjuh i to nije bilo daleko od istine. Stoga je od prosinca 2019. pa nadalje načelnik iskoristio tu poslušnost svog općinskog vijeća te je od njih tražio da donose nezakonite odluke o lokalnoj i područnoj samoupravi kako bi svojim sinovima, svojoj nevjenčanoj supruzi te zaručnici jednog od sinova osigurao jeftinu kupnju stanova u Osijeku iako za to nisu imali ispunjene preduvijete. Tako je vijeće donijelo odluku o ostvarivanju prava za subvencioniranje stambenih kredita za više osoba. U lipnju 2020. je u ime Općine Pinjuh sklopio ugovor o subvencioniranju s Valentinom Lovrić, sinovljevom zaručnicom, i obvezao je Općinu da joj mjesečno uplaćuje iznos u visini 75 posto mjesečne rate kredita sve do 2035. godine. Nakon toga je Lovrić stan iznajmila drugoj osobi. Na temelju tog ugovora do sada joj je isplaćeno 75 tisuća kuna općinskog novca. Iste takve ugovore potpisao je i sa sinovima. I oni su dobili refundaciju kreditnih sredstava. No, Pinjuh nije stao samo na stanovima. I sebi je dodijelio refundaciju za stambeni kredit podignut u švicarskim francima. Svim je tim radnjama, smatra USKOK, Pinjuh oštetio Općinu za preko 200 tisuća kuna. Istovremeno, drugi mještani općine Čeminac koji su podnijeli zahtjeve za refundaciju nisu ostvarili prava na istu.

Kako je u međuvremenu na Županijskom sudu u Osijeku započeo prvi sudski postupak protiv njega pa su mu privremeno oduzeta sva novčana sredstva koja je imao (21,680 eura, 29.850 kuna te 100 CHF, ukupno oko 200 tisuća kuna) Pinjuh je rekao sinu da naredi službenici Općine da mu se isplati isti taj iznos, iako je znao da na to nema pravo. Ona je to odbila učiniti pa je Pinjuh zatražio sazivanje općinskog vijeća i donošenje odluke o isplati sredstava, što je predsjednik Vijeća i napravio. No, mediji su već naveliko pisali o Pinjuhovim malverzacijama pa se Vijeće nije usudilo donijeti takvu odluku znajući da bi bila nezakonita.

A odakle maloj baranjskoj općini Čeminac sa 2981 stanovnika, od toga 750 zaposlenih i 800 umirovljenika toliki novac kaže i slijedeća stavka USKOK-ove najnovije optužbe. Naime, Pinjuh je u više navrata, s više nezakonitih odluka, povećavao porezne i druge namete vlasnicima seoskih OPG-ova i obrta. Tako je i početkom 2021. godine izdao čak 36 komunalnih rješenja s neosnovanom izravnom naplatom komunalne naknade za nekretnine zabranivši da se žalbe koje bi nastale na rješenja dostave drugostupanjskom tijelu. Time je u ime Općine kao ovrhovoditelja oštetio više osoba u općini za najmanje 200 tisuća kuna.

Odgovornost za sve to čeka Zlatka Pinjuha, doktora hitne medicine, zaposlenika Doma zdravlja u Požegi koji je punih sedam godina sjedio u fotelji načelnika općine Čeminac govoreći da sve radi po zakonu i to još volonterski, iako mu je od Općine svakoga mjeseca na račun sjedalo oko 6 tisuća kuna. Dok nije kupio privatni BMW čak se i na posao u Požegu vozio službenim automobilom Općine.

Malo tko zna da je Zlatko Pinjuh zbog malverzacija 2005. godine razriješen dužnosti ravnatelja Hitne medicinske pomoći u Osijeku, da je 2010. godine dobio otkaz iz Doma zdravlja Županja zbog nepružanja medicinske pomoći pacijentu koji je idućega dana umro, da je 2009. godine izbačen iz Crvenog križa u kojemu je radio i time postao jedini izbačeni član CK od osnutka RH. Nakon što je 2014. postao novi načelnik općine Čeminac na izvanrednim izborima pobjedivši u drugom krugu s 47 posto glasova, općina je povećala svoj proračun ali uglavnom na temelju nametnutnih novih poreza i nameta poduzetnicima. Istovremeno je povećao uskrsnice i božićnice umirovljenicima kako bi osigurao njihove glasove. I tako su se u toj maloj baranjskoj općini nekome dijelile koverte s uskrsnicama, a nekome koverte s ovrhama.

