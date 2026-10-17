Kontroverzni poduzetnik i pjevač iz Zagreba držao je Indijca u sobi s umirućim psom

Poduzetnik s pjevačkom karijerom, Zoran Marijan, angažirao je četvoricu indijskih radnika, zaposlenih u zagrebačkoj firmi Linea Deana j.d.d.o, na privatnim građevinskim radovima, smještao ih je u nehumane uvjete i na kraju im nije isplatio plaće, javlja Jutarnji list.

Marijan, koji je izdao album "Kate moja", nekadašnji je vlasnik The Movie Puba i poznat je po nizu afera. Godine 2021. Nepalci su ga optužili za robovlasništvo. Tvrdili su da ih je držao u baraci bez struje, vode, sanitarnog čvora, kako ih nije plaćao... Nakon što su promijenili iskaz, Marijan im je isplatio 50.000 kuna.

- Marijan je „posudio“ četvoricu indijskih konobara i kuhara iz Linea Deana j.d.o.o., tvrtke svoga zeta Domagoja Kulušića, Zagrepčanima poznate po brunch baru Pomalooo - piše Ana Sara Papo Brzica. Inspekcijski nadzor tek je u planu.

Indijski ugostitelji, Himanshu Himanshu, Mohit Mohit, Asok Kumar i Yash Yash za njega su gradili i renovirali apartmane na Visu u Podselju, Pliskom polju, Žena Glavi te obiteljsku kuću njegova sina Matije u Podsljemenu. Obavljali su i niz privatnih poslova – od čišćenja kuća do voženja privatnog automobila automehaničaru. Za vrijeme rada boravili su su u nehumanim uvjetima, tvrde: u kući bez stalne opskrbe električnom energijom, a u Zagrebu u kuhinji koja prokišnjava. U Tribunju je Himanshu, prema vlastitim riječima, dijelio prostor s umirućim Marijanovim psom, piše Jutarnji.

Nakon dugog dopisivanja uslijedilo je zatišje. Marijan na poruke gdje radnici traže plaću nije odgovarao, neke je blokirao.

"Koliko ste dobro radili, toliko brzo ćete dobiti novac.“, poslao im je Marijan. Indijci kažu kako im je ostao dužan oko 10.000 eura.

- Mi samo želimo novac koji smo mukom zaradili, kaže Himanshu, piše Jutarnji.