Korado Korlević: Ljude ne treba plašiti. Atomski rat ne znači da dobiješ atomsku bombu u glavu

Korado Korlević, poznati astronom i voditelj višnjanske zvjezdarnice, komentirao je aktualnu situaciju u Ukrajini, posebno se osvrnuvši na prijetnje nuklearnim oružjem. Korlević kaže da, čak i da bace nuklearnu bombu na talijanski Aviano (u kojem Amerikanci čuvaju svoje bombe), udar ne bi došao do Istre.

- Nemojte misliti da bi bačena atomska bomba skurila sve. Vjetrovi bi nosili radijaciju i ti se snalaziš s time, ali nije to funkcija skloništa. Ono je tu za udar natpritiska zraka. Sklonište je smisleno ako si kilometar od epicentra- objasnio je stručnjak za portal Istra24.hr čemu služe atomska skloništa.

Komentirao je i pomamu za jodom.

- Ako hoćeš jesti jod, mi ga tu uz obalu jedemo koliko hoćeš. Brodet od priljepaka, generalno od morskih puževa i školjki, ima joda koliko hoćeš. Ljude ne treba plašiti. Dogodi li se atomski rat, to ne znači da ti dobiješ atomsku bombu na glavu.

Astronom smatra da je Putin napravio veliku stratešku grešku kada je krenuo u rat, a da bi kao pobjednica mogla izaći Kina.

- Kina je pobjednik cijele priče. Rusija slabi. Možda će se čak i raspasti na nekoliko država ako se u njoj dogode interno smjenjivanje i revolucija. I Kina će samo povući crtu od Mongolije prema Arktiku i kazati: Ovaj istočni dio Sibira, to su naši prijatelji; to će biti zasebna država i mi ćemo jako lijepo surađivati s njima. I praktički imaš vazalsku koloniju ili koloniju Kine, koja sada obuhvaća najveće rusko bogatstvo u Aziji- predviđa.

Upitali su ga smatra li da je Putin dovoljno opasan da ispali barem jedan lokalni nuklearni projektil, na što je odgovorio da to nije samo Putinova odluka.

- Postoji nekoliko njih koji okreću ključ. I zadnji put kad je do toga došlo u Rusiji, jedan od njih nije htio okrenuti ključ. Uvijek postoji mogućnost da se to dogodi. Postoji i druga mogućnost, koja je već postojala 90-ih. Ako se dogodi raspad Rusije, kaos nakon ovog rata, dobar dio njihovih nuklearnih stručnjaka koji sada rade nuklearno oružje netko može pozvati da dođu raditi kod njih. I dobiješ ljude koji imaju sav know-how i koji ti slože atomsku bombu jer im je to posao- kazao je Korlević.

Amerikanci su isplaćivali plaću takvim znanstvenicima da ne odu iz Sovjetskog Saveza ili Rusije ne bi li tako spriječili njihov odlazak u Sjevernu Koreju, Iran, Irak.

- A ovaj dio s ispaljivanjem atomske bombe: jednom kad netko to napravi, nema više nazad. Ako ti ispališ prvu, podrazumijeva se da ti dobivaš drugu. Šamar na šamar. Onda više nitko ne vlada svijetom- dodao je.

Objasnio je da postoji mogućnost da se nuklearna bomba baci u svemiru, 100 kilometara iznad države, i uništi električnu instalaciju određenog područja.

- Kad bi ta atomska bomba bila bačena, ne na Zagreb, nego 100 kilometara iznad Zagreba, u svemiru, skurilo bi to instalaciju, transformatore, elektroniku u krugu od 200 kilometara. Ne bilo bilo uništenja dolje, ali bi elektromagnetski impuls napravio darmar- pojasnio je.

Mišljenja je da se kineski predsjednik Xi Jinping ne može se načuditi koliko je to dobro ispalo.

- Sad mu ni Tajvan nije interes, već da u raspadu Rusije iskoristi najbolji trenutak u istočnom dijelu svijeta. Xi Jinping je sad veliki igrač šaha. Nije to više Putin. Postoji dakle pop nad popovima, to je kineski predsjednik. Ovaj dio s Ukrajinom je iracionalan, to nije dobar Putinov potez. Dosad je jako lijepo igrao šah, no sad se zeznuo, išao se kockati.

Kazao je i da kad Nijemci odluče smanjiti temperaturu u stanovima za dva stupnja, Rusi su izgubili rat.

- Ipak se sada cijelo vrijeme ucjenjuje energijom, na čemu Rusi do daljnjeg grade svoju snagu. Kad Nijemci odluče smanjiti temperaturu u stanovima za dva stupnja, Rusi su izgubili rat! Budući da je to eksponencijalna funkcija, potražnja za plinom pala bi 50 posto i slobodno bi mogli zatvoriti i taj postojeći plinovod. Jer Nijemci su ti koji su i dalje ovisnici o ruskom plinu. Uveli su, kao, sankcije, ali i dalje prema Rusiji ide milijardu dolara dnevno- zaključio je.

