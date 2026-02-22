Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTIRA: IVA MILOTIĆ

Korenica je sjajno prihvatila Ukrajince, ugledajmo se na njih

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 1 min
Korenica je sjajno prihvatila Ukrajince, ugledajmo se na njih
24SATA Korenica: Brojni Ukrajinci pronašli su svoj novi dom u Korenici | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U stanju smo primiti u svoju zemlju ljude druge nacionalnosti i vjere. U stanju smo biti ljubazni i ne sijati mržnju. Još samo kad bismo to primijenili na sve koji dođu

Admiral

Pet dana putuju do naše zemlje. Rat u Ukrajini traje već pune četiri godine i ne vidi mu se kraj. A Ukrajinci sve više našu zemlju doživljavaju kao svoj dom, pogotovo malo ličko mjesto Korenicu, u kojoj ih živi 350 i tamo čine 15 posto populacije. Djeca idu u školu, odrasli rade, a starci dane krate prateći vijesti iz domovine. Cijeli tim u Korenici uključen je u svakodnevni život Ukrajinaca na tom području. Imaju podršku od županije i gradova, općina, zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, opće bolnice, Centra za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Pomaže im se u svim pogledima da se što ugodnije osjećaju. Pokušavaju im skrenuti misli da zaborave na rat. Znači, može se.

