Korona je svugdje ostavila goleme posljedice za turizam, ali zbog specifične ponude u jednoj istarskoj općini raste broj noćenja.

Riječ je o općini Lanišće, u kojoj je u prva tri mjeseca ove godine, kad je riječ o noćenjima, zabilježeno povećanje za oko 100 posto, odnosno 122 noćenja više nego u istom razdoblju prošle godine.

- U Turističkoj zajednici Buzet uključeno je područje grada Buzeta i općine Lanišće. I nas su iskreno pozitivno iznenadile brojke u prva tri mjeseca ove godine. Primjetno je da, iako je manji broj dolazaka, imamo veći broj noćenja, što znači da ljudi puno dulje ostaju nego što su do sada. Riječ je o ljudima koji su na naše područje došli zbog predivne prirode, lijepog vremena, a velik dio ljudi došao je iz poslovnih razloga i su zakupili kuće za odmor na više mjeseci kako bi s ovog područja odrađivali svoj posao - rekao je buzetski gradonačelnik Siniša Žulić.

Dodaje kako ima i onih koji zakupe kuće na 6-8 mjeseci, a riječ je o strancima.

- Znamo da je korona nastupila prošle godine krajem ožujka, pa smo zadovoljni što je broj noćenja unatoč tome u toj maloj općini porastao. Od 2013., od kada je počeo moj mandat, na godišnjoj razini na buzetskom području imali smo 29.000 noćenja, a u 2019. došli smo do 60.000 noćenja. To znači da se broj turista na području grada Buzeta udvostručio tijekom tih nekoliko godina. Osim noćenja, u vrijeme lockdowna naše pješačke staze, poput Staze sedam slapova, postala je vrlo tražena. Vikendom tako imamo više od 1000 izletnika, koji prođu stazu od Buzeta do Kotla i natrag - objasnio je gradonačelnik.

Iako je sezonalnost na području sjeverne Istre slična obalnoj i najveći broj ipak boravi u ljetnim mjesecima, njihova je struktura drukčija. Gradonačelnik kaže da nije riječ o ljudima koji dolaze uživati u suncu i moru nego o onima koji traže planine i čistu, netaknutu prirodu.

- Sigurnost destinacije i rjeđa naseljenost područja vjerojatno je pridonijela takvim brojevima - rekao je Žulić.

Buzet ima 200 objekata, koji raspolažu s 1100 ležajeva, i većinom su to privatni iznajmljivači.

- Lanišće ima 15-ak objekata i oko 100 ležajeva, pa sve zajedno to je 215 objekata i 1200 ležajeva. U prva tri mjeseca ove godine u Buzetu smo imali 2400 noćenja, a lani ih je bilo 2500. Ali Lanišće zato bilježi povećanje sa 140 noćenja lani na 260 ove godine - spomenuo je.

Dodaje kako su najčešći turisti Nijemci, a značajan podbačaj je talijanskih i austrijskih gostiju bio prošle godine.

- No područje Ćićarije traže Belgijci, Nijemci i Česi - zaključio je Žulić.