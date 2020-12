'Od korona virusa umro liječnik obiteljske medicine u Slavoniji'

<p>U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata umrlo 75 ljudi.</p><p>- Zadnja dva dana su iznimno tužna za hrvatsko liječništvo. Rastužila nas je vijest o prvoj smrti radno aktivnog liječnika, obiteljskog liječnika u Slavoniji, koji je preminuo od infekcije korona virusom - rekao je dr.<strong> Krešimir Luetić </strong>za <a href="https://vijesti.hrt.hr/" target="_blank">HRT-ovu emisiju Otvoreno</a>.</p><p><strong>Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić</strong> imali su korona virus. Zastupnica je podijelila svoje iskustvo:</p><p>- Ja sam prošla relativno lagano, nekoliko dana sam imala lakšu temperaturu, a najbolje je prošla naša beba. Suprug, koji je jako zdrav, on je najteže prošao. Tjedan dana nije uspio skinuti temperaturu, završio s obostranom upalom pluća, bio je u bolnici i primao je kisik - rekla je Marija Selak Raspudić.</p><p>- Nije trenutak da oporba samo kritizira, ali treba se podnijeti izvješće o radu Stožera, ne da bismo kritizirali, nego da bismo vidjeli što se može bolje. Mi već sada prema mnogima kasnimo s mjerama, pa ovo što sad uvodimo treba potkrijepiti analizom mjera u ostalim zemljama i kako su one doprinijele. Građani očekuju znati koje su brojke koje dovode do pooštravanja mjera i smanjivanja. Imamo situaciju da je u Zagrebu zaražena svaka trideseta osoba, a u Istri svaka šezdeseta naprimjer. Trebamo regionalne mjere. Epidemiološke mjere nisu svrhe same sebi i trebaju biti provodive dosljedno, a ne da imamo osjećaj da se radi o lobističkom pristupu kao što sad dovodi do nepovjerenja građana - rekla je Selak Raspudić.</p><p>- Odluke prvenstveno donosi struka. U Savjetu nema politički aktivnih osoba koliko znam. Važni su i socioekonomski aspekti, no ako pogledamo sve mjere, one su se postupno donosile. Nastojali smo izbjeći restriktivne mjere i ove sankcije su krajnja mjera - rekao je saborski zastupnik<strong> Ivan Celić</strong> te se dotakao mjera:</p><p>- Luetić gleda na postroženje mjera kao predsjednik jedne cehovske organizacije. Naravno da će se liječnici zalagati za što restriktivnije mjere, s druge strane imamo ugostitelje koji žele liberalnije mjere. Sve to treba uzeti u ozbir. Nema dobrih i loših odluka, postoje manje ili više dobre odluke.</p><p>- Još 26. listopada je ministar Beroš rekao da je nakon mjera koje su tad uvedene broj zaraženih pao i da mi postižemo s blažim mjerama postižemo bolje ili jednake rezultate. To je obmanjivanje javnosti. Ovo krizno vrijeme mora biti vrijeme suradnje i iskrene komunikacije. I sad, kad me pitate kakve su mjere... Mi možemo raspravljati hoće li kazna biti 500 kuna ili ako je platite brzo biti 250, pa ćemo je uspoređivati s Bečom za 50 eura, tako neki imaju dvije, tri tisuće kuna... Time nećemo riješiti ključni problem - mora se promijeniti pristup problemu. Mi govorimo da želimo sjesti za stol i razgovaramo kao ozbiljni ljudi. Ova kriza traži suradnju svih nas. Podržali smo u proljeće prijenos ovlasti na Stožer, mjere za sačuvanje radnih mjesta i krizni poslovnik. Ne vidim razlog da ne podržimo i ove zakašnjele mjere, ali na jedan pristojan način, da se držimo Ustava i ne uvodimo nikakvu diktaturu - rekla je SDP-ova <strong>Sabina Glasovac.</strong></p><p>Uskoro opširnije...</p><p> </p>