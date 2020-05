Korona-kokain party za 5.000 eura kod Kurzovog 'brata' Ho

Policija je u petak navečer zaprimila unutarnju dojavu o 'zabranjenom' rođendanskom partyju koji se odvijao u restoranu 'DOTS' u Brunennhofu. Mjesto je inače u vlasništvu austrijskog kralja sushija i ugostitelja Martina Ho-a, bliskog prijatelja kancelara Sebastiana Kurza. Policija je zatekla 21 osobu te dva kuhara koji su pripremali hranu za dostavu.

Na meniju su bili kokain, MDMA i marihuana. Prema pisanjima austrijskih medija, nekoliko vlasnika restorana, prethodno je zaprimilo poziv od slavljenika koji im je nudio 5000 eura za proslavu u njihovom objektu. Slavljenik nije htio otkriti tko im je dozvolio i pod kojim uvjetima party u DOTS-u, navodi Heute. Svi ugostiteljski objekti su zatvoreni uslijed pandemije sve do 15. svibnja.

- Danas mi je rođendan. Iz tog razloga htio sam organizirati malu zabavu za svoje prijatelje. Planirano je deset ljudi jer znam da se od danas može okupiti taj broj. Obzirom da su svi imali nekoga sa sobom bilo mi ih je neugodno slati natrag kući - izjavio je slavljenik policiji, dodajući da upotrebljava kanabis i kokain oko četiri godine te da nikad nije prodavao narkotike.

- Zarađujem dovoljno novca da bi si ga mogao priuštiti i ne moram preprodavati kokain - čuje se na videu koji je na licu mjesta snimio insider, koji je očito i obavijestio policiju. Osim kazni za posjedovanje droge, prisutnima su ispisane još 22 za kršenje pravila koje se odnose na prevenciju od COVIDA-19. To uključuje otvaranje restorana te socijalnu distancu.

Inače, Martin Ho je vlasnik restorana DOTS, kluba Pratersauna, hotela 'La Petite Ivy' te linije gotove svježe hrane koja je plasirana u SPAR supermarketima. Poduzetnik inače zapošljava oko 250 ljudi, a medijima se javio preko odvjetnika.

DannyBoyStyles: Kurz je 'cool as shit'

Svima je poznato veliko prijateljstvo između poduzetnika i kancelara. ''Das Bro-netzwerk'' - Bratska mreža, samo su neki od naslova koji su vezali političara i inovativnog ugostitelja. Incidenti s kokainom tipični su za Ho-a duži niz godina.

Nakon izbora 2017. godine Sebastian Kurz je slavio pobjedu skupa s urednikom jednih novina, dvije mlade dame te još jednom osobom i tada je Ho u posebnoj sobi, koja stoji na raspolaganju odabranim gostima, jednom od prisutnih ponudio kokain. U intervjuu za GQ.com Ho se prisjetio kako je 2011. godine radio kao konobar i tada je po prvi puta sreo kancelara.

Kurz ne samo da je bio redoviti posjetitelj Ho-ovih ugostiteljskih objekata, već i njegovih privatnih rođendana. Tako je 2019. godine na Martinovom rođendanu i otvorenju njegovog hotela 'La Petite Ivy' kancelar održao govor u kojemu je istaknuo kako je impresioniran sa njegovim poduzetničkim duhom i inovacijama. Te je noći pjenušac tekao u potocima, a ispijeno je oko 400 Dom-ovih boca. One još uvijek kao suvenir- instalacija stoje u dvorištu hotela. Tamo je bio i DannyBoyStyles, producent od Beyonce i The Weeknd-a, koji je po prvi puta upoznao nekog svjetskog lidera. Kurza je opisao riječima: Bio je mlad i 'cool as shit' (jako cool).