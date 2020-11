'Korona kriza, sezona grijanja, a neki genijalac se sjetio da se sad prelazi na novi TV signal'

Mostovi zastupnici pozvali su Vladu da osigura umirovljenicima i socijalno ugroženim skupinama naknadu troškova za DVB-T2 uređaje. Kriza je, a još k tome, naglasili su, i sezona grijanja, koja je ljudima dodatan trošak

<p>U vrijeme dok nam državom i svijetom hara koronavirus, dok bilježimo rekordan broj zaraženih, neki se genijalac dosjetio da bi bilo pravo vrijeme za prelazak na novi TV signal, famozni DVB-T2 signal, poručili su u Saboru <strong>zastupnici Mosta</strong> naglasivši kako to najviše pogađa umirovljenike.</p><p>- U vrijeme kad bi nam stariji ljudi, imuno kompromitirani, morali biti doma i čuvati se zaraze, mi ih tjeramo da izlaze u trgovine tražeći DVB-T2 prijemnike i prikladne kabele - poručio je <strong>Nikola Grmoja </strong>napomenuvši kako se na novi signal prelazi u trenutku kad je počela sezona grijanja, koja za građane ionako znači dodatni trošak.</p><p>Stoga su pozvali Vladu da osigura umirovljenicima i socijalno ugroženim skupinama naknadu troškova za DVB-T2 uređaje. </p><p>- Tu se radi o iznosu od oko 300 kuna, a znamo koliko su umirovljenicima male mirovine. Nikome nije palo na pamet da mnogi građani nemaju tih 300-tinjak kuna kako bi mogli pratiti TV program, koji im je jedini izvor informacija - istaknuli su. </p><p>Na rebalans proračuna su podnijeli i amandman vezan za taj problem, koji su vladajući odbili. </p><p>- Razočarala me bešćutnost ministra Marić koji je glatko odbio ovaj amandman. I nadam se da ta bešćutnost Vlade neće prijeći na saborske zastupnike. Kod glasanja o rebalansu očekujem od svih kolega, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, da podrže ovaj amandman ili pozivam Vladu da oni ovaj problem riješe najugroženijim ljudima - rekao je <strong>Miro Bulj,</strong> koji procjenjuje da bi se radilo o 20 milijuna kuna za pomoć ugroženim skupinama u rješavanju tog pitanja.</p><p>- To je minimum koji mogu napraviti u ovoj Covid krizi za one s najmanjim primanjima - dodao je.</p>