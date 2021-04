U pulskom Domu umirovljenika Alfredo Štiglić prije desetak dana brzim antigenskim testom utvrđeno je da je desetak korisnika pozitivno na korona virus, a svi osim jednog pozitivnoga korisnika ranije cijepljeni s obje doze cjepiva.

Kako doznajemo od ravnateljice Vesne Grubišić Juhas, svi su korisnici dobro, odnosno nitko nije razvio simptome, no to što imaju pozitivnih na koronu neugodno ih je iznenadilo. Testove su proveli nakon što su oboljele tri djelatnice, no s obzirom na velik broj procijepljenih, nisu se nadali problemu.

- Od 140 korisnika, koliko ih je u prosjeku u toj zgradi doma, procijepljeno je čak njih 122. Mnogi su primili obje doze, neki još čekaju drugu, tako da je ostalo samo nekoliko korisnika koji su se nedavno uselili i još se nisu stigli cijepiti. I među djelatnicima je procijepljenost oko 60 posto, pa su nas ovi pozitivni testovi na koronu jako uznemirili - kaže Juhas.

Stručnjaci su ih donekle umirili rekavši kako je to potvrda da virus postoji u zraku, no budući da su korisnici cijepljeni, to ne znači da će i oboljeti. U suradnji s epidemiološkom službom odmah su izolirali korisnike da bi se rizik za one koji nisu cijepljeni sveo na najmanju moguću mjeru i svakodnevno u suradnji s epidemiološkom službom prate stanje korisnika.

No kako o tome nije bilo izvještaja za medije, niti se u izvještajima o broju zaraženih moglo primijetiti da se povećao broj pozitivnih na koronu u Istarskoj županiji, izazvalo je zabunu među korisnicima i članovima obitelji.

Nije prvi slučaj pozitivnih među cijepljenima

- Zabunu je izazvalo to što su korisnici testirani samo brzim antigenskim testovima, ne i PCR testom, no nema govora o tome da bi se brojevi skrivali – kaže Dino Kozlevac, voditelj istarskog Stožera civilne zaštite.

Metodologija praćenja koju koristi cijela Europa, pa i Hrvatska, priznaje samo PCR testove, koji su temelj za analizu stanja i donošenje mjera u suradnji s drugim državama, i ti se podaci iskazuju u izvještajima. Brzi antigenski testovi ne smatraju se pouzdanima bez potvrde na PCR testu, zato ih nema u službenim izvještajima, pojašnjava.

- No mi na terenu uzimamo u obzir i te testove, koji se redovito rade svakih nekoliko dana, među ostalim u svim domovima za starije, domovima zdravlja i poliklinikama. Svi pozitivni slučajevi ulaze u platformu preko koje se prati stanje, odmah im se javlja epidemiolog i reagira se po potrebi. Također, sve mjere u županiji donose se na temelju ukupnog broja pozitivnih, uključivo one s brzim antigenskim testovima - kaže Kozlevac.

Što se tiče Doma “Alfredo Štiglić”, kaže kako je odmah bio obaviješten o rezultatu testova i suradnja s ravnateljicom i domom je odlična.

- To i nije prvi slučaj pozitivnih među cijepljenima u Istri, a svi slučajevi prošli su dobro i to je sve ozbiljnija potvrda da cijepljenje pruža značajnu zaštitu. Pogotovo je to primjer doma umirovljenika, ustanove s velikim brojem starijih ljudi, koji imaju i kroničnih bolesti, kod kojih su komplikacije bez cijepljenja mogle biti mnogo teže – kaže šef istarskog Stožera civilne zaštite.

S tim se slaže i dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog društva epidemiologa i ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije.

Rizik prenošenja virusa 80 posto manji

- Imali smo sličan slučaj prije mjesec dana u jednom domu za starije u Virovitičko-podravskoj županiji. Od 50 korisnika koji su cijepljeni njih 30 i nešto bilo je pozitivno na brzom antigenskom testu, koji se provodi svakih nekoliko dana, i svi korisnici prošli su bez komplikacija. Ti primjeri direktan su dokaz da cijepljenje značajno štiti od respiratora i teške kliničke slike u odnosu na komplikacije koje mogu razviti oni koji nisu cijepljeni. Zato je preporuka - cijepite se, što prije i bilo kojim cjepivom, da biste što prije stvorili zaštitu – kaže dr. Venus.

Dodaje kako se od početka cijepljenja istražuje i mogućnost da ono zaustavi širenje virusa kod asimptomatskih slučajeva, što bi značajno smanjilo rizik od širenja zaraze uopće.

- Najdalje su u tome otišli Izraelci, u istraživanju za Pfizerovo cjepivo, koje je pokazalo kako se mogućnost da se rizik za prenošenje virusa kod asimptomatskih osoba nakon cijepljenja smanjuje za 70-80 posto. Dakle, ako su i bili u kontaktu s virusom, velika je vjerojatnost da neće razviti težu kliničku sliku te da se ljudi u kontaktu s njima ne mogu zaraziti.

- To nam pokazuje da ćemo s većom procijepljenošću doći do toga da možemo biti među ljudima i bez maski i kretati se slobodnije. Ipak, još je prerano govoriti o tome sa sigurnošću, trebamo dodatna istraživanja koja će to potvrditi, pa se zato još preporučuje da i nakon cijepljenja nosimo maske i držimo se mjera koje smanjuju rizik od prijenosa virusa. To je važno i zbog toga što virus mutira, posebno kod ljudi koji su dugo bolesni i dugo se liječe, pa oni dugo mogu biti zarazni – pojašnjava sugovornik.

Sličnu sudbinu doživio je i potpredsjednik Vlade Boris Milošević. On je dobio koronu usprkos tome što se dva puta cijepio, drugu je dozu dobio još 4. veljače. O Miloševićevu slučaju jučer je govorila epidemiologinja HZJZ-a Sanja Kurečić Filipović. Pojasnila je kako je rijetko da se zarazi netko tko je dobio dvije doze cjepiva, ali nije nemoguće.

- Na 700.000 doza cjepiva utrošenih dosad u Hrvatskoj samo je 58 ljudi kod kojih je zabilježeno da su nakon primitka dvije doze bili pozitivni - rekla je Filipović.