Korona u toplicama: Pacijente poslali doma, jedan je pozitivan

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, nakon Pregrade, od 2. travnja žarište je korona virusa u Krapinsko-zagorskoj županiji. Nakon što su doznali da je virus ušao u bolnicu, većinu pacijenata poslali su doma.

Naime, barem jedan pacijent, nakon tri dana boravka kod kuće razvio je simptome i potvrđen mu je COVID-19. Riječ je o pacijentici (82) iz Zagorja koju su iz bolnice poslali doma samo dan nakon što je potvrđeno da je virus u bolnicu unijela medicinska sestra.

Oko cijele situacije održana je presica.

POGLEDAJTE VIDEO

Uživo iz Krapine: Kako je korona prodrla u toliko domova za starije? Posted by 24sata on Friday, April 17, 2020

- To je bila odluka epidemiologa u suradnji s lokalnim stožerom da li da se pacijenti, ako ih ima više, zadrže u ustanovi ili je bolje da ih se smjesti u neku drugu ustanovu ako imaju uvjete. Ono što je bitno je da se svi bolesni izoliraju i da ne dolaze u kontakt sa zdravim ljudima. Hoće li se to obaviti tako da ostanu u bolnici dok ne prođe pozitivitet ili će ih se premjestiti u drugu ustanovu, to ovisi o odluci epidemiologa i lokalnog stožera. Mi se na nacionalnoj razini ne bavimo s lokalnim slučajevima, nego možemo pružiti potporu - komentirao je Krunoslav Capak situaciju u Stubičkim toplicama.

Danas će biti gotova dezinfekcija specijalne bolnice u Stubičkim toplicama.

Epidemiolog dr. Ivan Lipovac koji je jučer rekao da je napravljen propust, danas je pak rekao da je pacijentima koji nisu bili bliski kontakti rečeno da mogu otići kući.

- Kod ostalih 30 pacijenata koji su bili na tom odjelu nastavljeno je testiranje. Za neke pacijente koji su bili negativni bilo je obitelji koje su izrazile želju da se njihovi članovi obitelji nastave liječiti kod kuće i oni su otišli. Ostalo je nekoliko ljudi i bila je samo situacija da smo navečer dobili nalaz da je jedna osoba dobila temperaturu, ali da je ipak bila otpuštena. Znači, bio je samo taj jedan slučaj. Sve je bilo obavljeno u dogovoru s našim Zavodom za javno zdravstvo i sa bolnicom - rekao je.

Krunoslav Capak je objasnio zašto se, kao u nekim drugim zemljama, ne objavljuju točne lokacije oboljelih građana.

- Na početku naših press konferencija smo objavljivali županije gdje su oboljeli, međutim tu je došlo problema jer kod nas ne postoji kultura prijava pravog mjesta prebivališta i onda kad mi uzmemo OIB, nama se pojavi situacija da u nekoj županiji postoji netko oboljeli, a ti u županiji za njega ne znaju. Tipičan primjer je grad Zagreb i Zagrebačka županija da ljudi prijavljuju svoje boravište u Zagrebačkoj županiji, u okolnim mjestima grada Zagreba, a zapravo žive u Zagrebu zato da bi plaćali manji prirez. Takvih slučajeva imate po cijeloj Hrvatskoj i onda kad mi objavimo te mikrolokacije, onda nam kažu da naši podaci nisu točni. Mi za svakog oboljelog imamo OIB i broj u HZZO-u i nama HZZO određuje te mikrolokacije i ono što je prijavljeno u HZZO-u, a oni crpe podatke iz MUP-a, to je nama prebivalište. Ali, kako smo s objavom tih rezultata imali problema, s tim smo prestali, već se postepeno usklađujemo sa županijskim stožerima - objasnio je.

Vili Beroš je rekao da je korona virus po domovima, prije svega u Splitu i Zagrebu, vrlo vjerojatno ušao preko djelatnika.