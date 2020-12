Borba je, odgovara zamjenica ravnatelja Jelena Milin na pitanje o stanju u zadarskom Domu za starije i nemoćne na Sfingi.

Tamo je korona virus prodro još 17. studenog i dosad zarazio 160 štićenika, od čega ih je preminulo 29. Šime Vicković, načelnik Stožera Zadarske županije, ranije je rekao da situacija u domu nije stabilna te da imaju problem s nedostatkom medicinskog osoblja.

- Situacija nije idealna, ali ipak nije toliko dramatična koliko se piše. Svi korisnici kojima je potrebna zdravstvena skrb dobivaju je na vrijeme, a svi kojima je potrebna bolnička skrb idu u bolnice u Zadru i Biogradu. To je ogromni dom, koji s depandansama ima 348 ljudi i kad je virus ušao, nažalost, nastao je problem. Nadam se da ćemo ga suzbiti da ne ide dalje - kazao nam je Vicković.

Ravnatelj doma je u samoizolaciji, a ustanovu trenutno vodi gospođa Milin. Razgovarali smo i s njom.

- Trenutno imamo pad novooboljelih, ali s obzirom na to da smo već mjesec dana u ovome, dolazi i do promjena u zdravstvenom stanju ranije oboljelih i oni zahtijevaju bolničko liječenje. Radimo koliko možemo. Na skrbi sada imamo 49 pozitivnih koji dobivaju svu potrebnu skrb unutar ustanove, a sve one kojima je teža klinička slika, moramo upućivati u bolnicu. Mi smo socijalna ustanova i mislim da bismo trebali slati i one s lakšom i srednjom kliničkom slikom. Pokušavamo sada to dogovoriti - kaže Milin.

Sveukupno, kaže, s podružnicama imaju 348 korisnika. Pitamo je zna li kako je ušao virus.

- Obično se to dogodi preko osoblja, pretpostavljamo da je tako bilo i kod nas. Upućujemo ih u bolnicu, a sad pokušavamo dogovoriti da se ljude šalje i u Biograd, koji je u međuvremenu određen kao Covid bolnica. Dosad smo ih slali u Zadar - pojašnjava zamjenica ravnatelja.

Kako kaže, smatra da je potrebno nastaviti bolnički zbrinjavati korisnike i osoblje.

- Najvažnije je njihovo zbrinjavanje i sprečavanje širenja virusa. Potrebno nam je također više osoblja, ovi što su sada ovdje rade maksimalno, stalno su uključeni. Atmosfera unutar doma je u redu, korisnici su smireni. Imaju povjerenja u nas, iako ono jest sada poljuljano, ali trudimo se što bolje možemo, pokušavamo im osigurati i da se preko telefona vide s rodbinom - dodaje Milin.

Što se tiče problema s osobljem, kaže kako su pisali Stožeru da im treba još ljudi, a oni su trebali dobiti suglasnost od dvaju ministarstva.

- Dobili su ga i vjerujem da ćemo uskoro dobiti još ljudi - zaključuje zamjenica ravnatelja.

Na stanje u zadarskom domu osvrnuo se i ministar Vili Beroš na današnjoj konferenciji za medije.

- Sva pitanja za Domove za starije su u ingerenciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Oni vode brigu. S obzirom na ovu epidemiološku situaciju konzultirat ću profesora Kolarića. Indirektno smo dobili zahtjev stožera, i konzultirali smo bolnicu. Ne znam je li samo jedan liječnik tamo, u svakom slučaju zdravstveni sustav će odgovoriti na svaku situaciju. Međutim nismo dobili zahtjev za liječničkom pomoći, već za dvije sestre i jednu njegovateljicu - rekao je Beroš te dodao da zasad nije poslana inspekcija Ministarstva zdravstva u dom na Sfingi.