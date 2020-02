Korona virus se širi: Samo je jučer umrlo najmanje 66 ljudi

Iako su provjere i mjere opreza sve strože i u ostatku svijeta, gotovo svi smrtni slučajevi korona virusa zabilježeni su u Kini. Konkretno, od 492 umrlih ljudi, samo su dva slučaja zabilježena izvan Kine - jedan na Filipinima i jedan u Hong Kongu.

Broj preminulih u Kini pak raste sve brže, piše CNN. Podsjećamo, do 28. siječnja bilo je stotinjak mrtvih, do 31. siječnja 200, do 1. veljače 300, a jučer je broj preminulih dosegao brojku 400. Danas će se, ovim tempom, vjerojatno približiti brojci od 600 preminulih.

U isto vrijeme, pristižu informacije o pacijentima koji su preboljeli virus. Primjerice, većina oboljelih u Singapuru je stabilno i stanje im se poboljšava. Prvi zabilježeni pacijent u SAD-u se isto tako oporavio te je otpušten iz bolnice.

Brojne države svijeta nastavljaju s evakuacijom svojih državljana iz Wuhana, grada iz kojeg potječe korona virus. Gotovo sve zemlje preporučuju ljudima da ne putuju u taj grad.

U tri kineska grada broj oboljelih se povećao na tisuću ili više. To su Wuhan s 8351 zaraženih te 362 preminulih, Huanggang s 1645 zaraženih te 25 mrtvih te Xiaogan s 1462 zaraženih te 18 mrtvih.

Što se pojedinačnih zemalja tiče, Vijetnam je potvrdio desetu zaraženu osobu, a Južna Koreja još dva slučaja pa se broj oboljelih digao na 18. U Tajvanu je oboljelo ukupno 11 ljudi, a u Australiji 13. Filipini su potvrdili tri oboljela.

Potvrđeni slučajevi zaraženih po zemljama izvan Kine

Australija (najmanje 13)

Belgija (najmanje 1)

Kambodža (najmanje 1)

Kanada (najmanje 5)

Finska (najmanje 1)

Francuska (najmanje 6)

Njemačka (najmanje 12)

Hong Kong (najmanje 18, jedan smrtni slučaj)

Indija (najmanje 3)

Italija (najmanje 2)

Japan (najmanje 23, plus 10 u karanteni na kruzeru)

Macao (najmanje 10)

Malezija (najmanje 10)

Nepal (najmanje 1)

Filipini (najmanje 3, jedan smrtni slučaj)

Rusija (najmanje 2)

Singapur (najmanje 24)

Južna Koreja (najmanje 18)

Španjolska (najmanje 1)

Šri Lanka (najmanje 1)

Švedska (najmanje 1)

Tajvan (najmanje 11)

Tajland (najmanje 25)

Ujedinjeni Arapski Emirati (najmanje 5)

Ujedinjeno Kraljevstvo (najmanje 2)

SAD (najmanje 11)

Vijetnam (najmanje 10)

Kruzer s 3700 ljudi u karanteni, 10 putnika zaraženo

Čak 3700 putnika u karanteni je na kruzeru 'Diamond Princess' u japanskoj luci Yokohama. Nakon što je bivšem putniku dijagnosticiran virus, kruzer je stavljen pod karantenu te je na njemu pronađeno još desetak oboljelih. Prema trenutnim informacijama, kruzer će u karanteni ostati minimalno 14 dana.

Američke vlasti objavile su da se na kruzeru nalazi 428 američkih državljana. Utvrđeno je da je jedan oboljeli Amerikanac, dva Australca, tri Japanca, tri državljana Hong Konga te jedan Filipinac.

Još je jedan kruzer zadržan u luci Kai Tak u Hong Kongu. Na njemu je trenutno 1800 putnika, a provjere na njemu traju nakon što je trima putnicima dijagnosticiran korona virus. problem je u tome što je na kruzeru prethodno bilo četiri tisuće putnika, a većina njih iskrcala se u lukama u Kini i Hong Kongu.

Gotovo trideset članova posade prijavilo je da su bolesni, a nakon provjere je utvrđeno da se radi o običnim virozama, dok je tek jedan imao običnu gripu.

Nova izvorišta virusa?

Hong Kong je u utorak potvrdio prvu smrt od korona virusa. U isto vrijeme tamošnje su vlasti potvrdile tri 'lokalna zarazna slučaja'. Naime, zaraženi su ljudi koji prethodno nisu doputovali iz Kine pa je većina graničnih prijelaza između Kine i Hong Konga zatvorena.

Svi ljudi koji su bili u kontaktu s novozaraženima smješteni su u karantenu, a vlasti otvoreno kažu da se boje značajnog širenja virusa u narednim danima.