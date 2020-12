Korupcija, kriminal, korona... HDZ postojano stvara probleme da bi se hvalio kako ih rješava

I u priči oko koronavirusa svjedočimo fenomenu koji nas prati godinama: HDZ postaje integralni dio problema, samo da bi se kasnije promovirao kao dio rješenja. On izaziva požare da bi gasio vatru. Nekad i benzinom.

<p>Kako je bilo s korupcijom, radikalizacijom, ratnim zločinima, skandalima i aferama, ekonomijom, pravosuđem, tako je sada i s koronavirusom. </p><p>HDZ stvara problem da bi ga mogao rješavati. </p><p>HDZ postane integralni dio problema da bi se kasnije promovirao kao dio rješenja. Nameće se kao akter da bi se mogao reklamirati kao spasitelj. Izaziva požar da bi gasio vatru. Nekad i benzinom.</p><p>Gledamo to već desetljećima. HDZ je stranka koja generira korupciju, koja se vuče po sudovima zbog crnih fondova i izvlačenja novca, čiji članovi i dužnosnici daju ostavke i završavaju na meti pravosuđa - nakon čega gule krumpire - da bi se taj isti HDZ promovirao kao borac protiv korupcije.</p><p>Od Ive Sanadera koji je prijetio lopovima i muljatorima, preko Tomislava Karamarka koji je otišao zbog afere s MOL-om, do Andreja Plenkovića i njegovih borgovaca, Kuščevića, Josipe Rimac...</p><h2>Potpiruje radikalizaciju</h2><p>Također, HDZ je stranka koja potpiruje radikalizaciju u društvu da bi na njoj svake četiri godine ubirala glasove, a onda se HDZ-ov premijer postavi na prvu liniju fronte u borbi protiv te iste radikalizacije. Nakon što mu ona zapuca na vrata.</p><p>Tu su i ratni zločini. HDZ skriva optuženike za zločine, zatim ih spektakularno izručuje, da bi ih još spektakularnije dočekivao. Bori se protiv ratnih zločina, a odaje počast ratnim zločincima. Ili ih koristi u kampanji.</p><p>HDZ-ovi dužnosnici izazivaju skandale, samo kako bi ih HDZ hvalio zbog njihove "odgovornosti" u podnošenju ostavke. Kao Stjepana Sučića ovog tjedna.</p><p>HDZ godinama guši ekonomiju, pa ju pokušava oživjeti. Uništava pravosuđe i institucije, da bi onda te institucije i to isto pravosuđe pozivao da rade svoj posao.</p><p>A sada, istu formulu gledamo i u vezi koronavirusa.</p><h2>Igra se sa životima</h2><p>HDZ-ova vlada, kao samozvani pobjednik nad koronom, svojim je lošim pripremama za drugi val epidemije, neodgovornim ponašanjem, ignoriranjem opasnosti i politiziranjem zaraze, najvećim dijelom odgovorna za širenje bolesti i sve veći broj žrtava koronavirusa.</p><p>Sada bi ta ista HDZ-ova Vlada, zajedno sa svojim HDZ-ovim stožerom, trebala sve to popraviti i sve nas spasiti. Naša sudbina je u rukama onih koji su se igrali s našim životima.</p><p>HDZ i njegov Krizni stožer bili su dio problema, sada se nameću kao jedino rješenje.</p><h2>Znanstveni sovjet</h2><p>Istodobno, ministar zdravstva Vili Beroš bio je zaražen i u izolaciji, sad je u izolaciji i korona pozitivni premijer Andrej Plenković, nitko iz Kriznog stožera nije ni zakoračio u Covid bolnicu u Dubravi da posvjedoči raspadu sustava iz prve ruke, Znanstveni savjet šalje kontradiktorne poruke i uglavnom služi za pokrivanje političkih odluka, ali unatoč svemu tome nameće se mantra kako bi nam bez HDZ-a vjerojatno bilo još gore. </p><p>Jedan dan Plenković je na čelu Kolone sjećanja u Vukovaru, drugi dan na čelu borbe s koronavirusom. A treći dan zaglavi na tavanu.</p><h2>Plenki prvi i jedini</h2><p>O uspješnosti HDZ-ova recepta za borbu s koronavirusom govori i činjenica da je Andrej Plenković jedini EU državnik koji je pozitivan na Covid. A njegova Hrvatska postojano je pri vrhu zemalja po stopi zaraženih i umrlih, a pri dnu po testiranjima.</p><p>Naravno, i oko toga se ovih dana otvorila afera, preko znanstvenika Ivana Đikića koji javno postavlja pitanja zbog čega Hrvatska plaća najskuplja testiranja i tko je zbog toga u sukobu interesa.</p><p>To je uhodana praksa koju proživljavamo godinama i to je recept kojim se HDZ postojano održava na vlasti. Stvaraju probleme da ih ih rješavali, izazivaju katastrofu da bi bili spasitelji. Pale požar da bi ga gasili.</p><p>I kad jednog dana ova pandemija prođe, a iza nje ostanu tisuće preminulih i deseci tisuća nezaposlenih, Plenković i HDZ svojatat će zasluge i dijeliti si medalje i spomenice. Taman na lokalnim izborima na proljeće.</p><p>A nakon toga sve kreće ispočetka.</p>