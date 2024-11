Korupcija među liječnicima nekako je veće razočarenje

Korupciju nikad nije lako progutati i probaviti. Prosječnog čovjeka, koji u ovoj državi preživljava kombinacijom umijeća Merlina i Gandalfa, korupcija istinski ljuti, razočarava i potiče želju da za svakoga tko se njome okaljao povuče sankcije u skladu s njegovim rabotama. No kad se u nekakvoj koruptivnoj hobotnici počnu spominjati eminentna imena hrvatskog zdravstva, počevši od ministra pa do uglednih liječnika, šok je nekako veći, šamar jači, razočaranje intenzivnije. Jer to nisu ljudi koji su bojili tunele ili muljali s cijenama plina nego su ljudi kojima u ruke dajemo svoje zdravlje i život. Budućnost i sudbinu.

