Više od polovine stambenih objekata na Baniji nije upotrebljivo nakon potresa (što je daleko od konačne procjene), a veliki dio ljudi i dalje nema smještaj. Pa eto, što se stava države tiče, ispada da tko im kriv jer su samo neki bezimeni i obični narod, i što se ne zovu, recimo, Ivo Žinić.

I što nemaju funkciju župana, uz stranačku člansku iskaznicu s kojom nema briga.S kojom se jami i živi bezbrižno.

Baš kao što obitelj Žinić od 1995. godine živi u kući, koju je država (barem tako tvrde) otkupila od banijskih Srba, i dala je na korištenje Žiniću. Najprije besplatno, pa za sto kuna, pa opet besplatno. U nevjerici ste? Revoltirani ste kada to čujete? Dođe vam mučno, proradi vam bijes? Naravno, sve odreda.

Pa eto, svi vi nesretni ljudi s Banije kojima je potres satrao ono malo što ste imali, svi vi ljudi diljem Hrvatske koji grcate svaki mjesec i skupo plaćate podstanarstvo, svi vi koji ste stambeno pitanje riješili stambenim kreditima i budite se s grčem u želucu uz bojazan hoćete li ostati bez posla i mogućnosti da plaćate rate – tko vam kriv što niste Ivo Žinić. Ili bilo tko iz te gramzive, beskrupulozne plejade likova koji su se bezočno okoristili na sličan način, a to još ni ne znamo.

Krakovi korupcijsko uhljebničke hobotnice u ovoj državi raširili su se kroz godine do neviđenih razmjera, i već ono što znamo dovoljno je da naše društvo nalikuje na mračni Gotham City, kojim caruje tama i zlo, a Joker je do srži iskvarena politička struktura koja je veći dio postojanja ove države na vlasti, i zove se – "zna se".

No nažalost, ne možemo očekivati da će se pojaviti Batman, uvesti pravdu, i sve nas izvući iz ove smrdljive močvare. To možemo jedino sami. Svojim odabirima, i ako ništa drugo, time da ne šutimo. Korupciju treba prokazivati, upirati u nju prstom. I svatko od nas ima na to apsolutno pravo.