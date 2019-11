Košarice preko granice: U BiH jeftiniji su šećer, ulje, limun...

Kad biste se u istom tjednu zatekli u pograničnim trgovinama susjednih zemalja i s police skinuli deset istih proizvoda te natočili u auto gorivo na obližnjoj benzinskoj crpki, u BiH biste potrošili i 50 kuna manje nego da ste to isto učinili u Zagrebu.

Prastari sport kupovanja jeftinije hrane kod susjeda živ je još, pa smo provjerili isplati li se. U mini inspekciji uvjerili smo se kako se stanovnicima pograničnih mjesta još isplati potegnuti do BiH, Mađarske, jednim dijelom i do Slovenije. Naša je inspekcija pokazala da se u Srbiju više ne isplati toliko, osim ako idete ciljano po neke jeftinije proizvode i ne kupujete veće količine.

Uvjerili smo se - kilogram soli i više je nego upola jeftiniji u Bosanskom Brodu nego kod nas, u Srbiji pastu za zube poznatog proizvođača možete naći za pet kuna, a u Mađarskoj ima brašna i za manje od 2,50 kuna, što je kod nas rijetkost. Da ne bi bilo zabune, imamo i mi svoje adute i neke proizvode jeftinije od susjeda. Krenimo redom. Novinari 24sata prošli su tjedan obišli trgovine u susjednim zemljama i nekoliko njih u Zagrebu te smo usporedili cijene deset proizvoda.

Tražili smo najjeftinije, ali na redovnoj, ne na akcijskoj cijeni. Također, kad smo gledali cijenu voća i povrća, tražili smo najjeftinije po kilogramu, bez obzira na to je li nešto pakirano ili rinfuzno. Izračunali smo koliko košta prosječan spremnik benzina od 50 litara najprodavanijeg eurosupera 95.

Naša inspekcija pokazala je da je Bosna i Hercegovina ultimativno najjeftinija ako u njoj kupujete osnovne proizvode za domaćinstvo.

U svoju košaricu sastavili smo po kilogram šećera, soli, brašna, krumpira, jabuka, banana, limuna, potom litru ulja, ciglicu sapuna i pastu za zube od 75 mililitara.

U trgovini Tempo u Bosanskom Brodu našli smo čak sedam proizvoda iz naše košarice koji su bili jeftiniji od proizvoda koje smo našli u pet zagrebačkih trgovina u istom tjednu. I gorivo je bilo jeftinije (vidi tablicu na idućoj stranici). Naša košarica sa spremnikom benzina tamo je bila 497,36 kuna, a ista najjeftinija košarica u Zagrebu bila je 547,42 kune. Ispada da biste u Bosanskom Brodu sve ovo platili50,06 kuna manje. U trgovini Tempo, koja je na oko 500 metara od mosta u Slavonskom Brodu i državne granice, našli smo jeftiniji šećer, ulje, brašno, krumpir, jabuke, banane i limun. Skuplje su imali sol, sapun te pastu za zube, dakle tri proizvoda iz naše košarice.

Treba biti iskren i reći kako kupci koji idu preko “grane” ne idu samo po 10 proizvoda ili samo po kilogram brašna nego kupuju na veliko, pa je tad ušteda kudikamo veća nego ova iz naše košarice. Primjerice, tko kupi vreću od 30 kg krumpira u Bosanskom Brodu bi platio bi je 96 kuna, u Zagrebu najmanje 114 kuna (računato prema cijenama iz trgovina koje smo obišli). Razlika samo na vreći krumpira je 18 kuna. Druga najjeftinija košarica bila je iz trgovine Konzum u Posušju u Hercegovini - 502,53 kunu.

Naša košarica s gorivom u Posušju bila je 44,70 kune jeftinija od najjeftinije košarice u Zagrebu. Tko zatraži povrat poreza, može uštedjeti još i više. No on se može tražiti samo za kupnju veću od 100 konvertibilnih maraka ili 400 kuna. Iako je naša košarica bila jeftinija od toga, da smo dobili povrat poreza za proizvode koje smo kupili, za kupnju u Bosanskom Brodu ostalo bi nam 9,41 kuna od poreza, a za kupnju u Hercegovini 10,57 kune.

Naša košarica bila je jeftinija i u Sloveniji. U subotu 2. studenog otišli smo u mjesto Lucija, odmah kraj Portoroža, i na parkiralištu ispred Eurospina, trgovine koja je najavila dolazak i k nama, zatekli smo nekoliko automobila s hrvatskim registracijama.

Tamo je bio i Bruno iz Umaga, koji je došao u veliki shopping.

- Sve je upola jeftinije nego u Hrvatskoj. Blizu je granice i zato najmanje jednom na mjesec dolazim napuniti najveća kolica. Uzimam doslovno sve - tunjevinu, pašte, voće, povrće, kekse, deterdžent za pranje rublja - kaže Bruno (na slici desno). Pokazuje nam - konzerva tune od kilograma je 6,29 eura ili 46,89 kuna.

- Ma nađite mi takvu istu kod nas - izazvao je Bruno.

Kaže da jedino ne kupuje meso jer smatra da je lošije kvalitete nego u Hrvatskoj, kao ni šampone jer je naučio na druge robne marke. S obzirom na to da smo u EU, kao i Slovenija, za kupnju u toj zemlji ne postoji povrat poreza.

Naša košarica u mjestu Nagykanizsa u Mađarskoj također je bila 30 i više kuna jeftinija od zagrebačke. Dok je srbijanska košarica iz supermarketa Niš Bogojevo bila cjenovno podjednaka kao naše košarice. Doduše, ima i tamo jeftinijih proizvoda, pa smo pastu za zube od 75 mililitara poznate svjetske robne marke našli za samo pet kuna. U našim dućanima nismo našli pastu jeftiniju od 6,99 kuna. Tko kupuje veće količine, može zatražiti i povrat poreza od 20 posto, što je opča porezna stopa u Srbiji.

Ekonomskog analitičara Damira Novotnyja ne čudi ovakav rezultat naših košarica i dodaje:

- Kad biste imali u analizi i austrijsku košaricu, tek tad biste imali poražavajuće rezultate, osobito kad biste uz košaricu gledali paritet kupovne moći jer oni imaju veća primanja, a niže cijene. Austrija ima daleko niži PDV i većina proizvoda ima snižen PDV od 9 posto, baš kao i u Sloveniji.

Naš sugovornik upućuje i na potrošačke navike.

- U BiH prevladavaju proizvodi niske dodane vrijednosti i niže kvalitete te je njihovim kupcima najvažnija cijena.

U Austriji i Sloveniji potrošači sve više traže autentične proizvode, šira je ponuda bioproizvoda, koji su i skuplji. Naše potrošačke navike negdje su između ove dvije kategorije, ali naši potrošači sve se više približavaju ukusu koji bira i hoće platiti proizvode više vrijednosti - kaže Novotny.

Osim toga što ne proizvodimo niti jedan proizvod dovoljno (možda samo med i mandarine), sve ostalo dopunjujemo skupljim uvozom. Također, naš PDV (unatoč sniženoj stopi za pojedine kategorije hrane) i dalje je najviši u EU, izuzev Danske i Mađarske.

Uz uvozne, ni domaći proizvodi nisu kod nas jeftiniji zbog slabe konkurentnosti. Tako je produktivnost krava u Austriji duplo veća nego kod nas, pa je i naše domaće mlijeko skupo kao uvozno. Novotny daje primjer i ulja, za koje smatra da je preskupo, ali podsjeća da je naša proizvodnja ulja vrlo skromna.

- Iako je srbijanska košarica u ovom testiranju podjednako skupa kao naša, ne treba zaboraviti da su kod njih neki proizvodi drastično jeftiniji. Visokokvalitetno vino je 30 i više posto jeftinije nego kod nas. Mnogi potežu po duhanske proizvode u tu zemlju jer imaju niže trošarine - kaže naš sugovornik.

No napominje kako pogranična kupnja nije naš izum: “Švicarci se zalijeću u jeftiniju Francusku i Njemačku, čak i Italiju. Nijemci idu po jeftinije proizvode u Nizozemsku. Svi to rade u pograničnom području”. U ovoj inspekciji tražili smo najjeftinije proizvode i gledali cijenu koja nije na akciji. Ako je proizvod i bio na akciji, zabilježili smo redovnu cijenu ako je to i dalje bila ona najniža. Molili smo i pomoć trgovaca kako bi nam pokazali najpovoljniji proizvod u svojoj trgovini. Birajući voće o povrće, gledali smo cijenu proizvoda po kilogramu, bez obzira na to radi li se o rinfuznom proizvodu ili je već bio zapakiran.