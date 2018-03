Košta 60 milijuna kn: Gradi se istočna bjelovarska obilaznica

Radovi na izgradnji Istočne bjelovarske obilaznice u duljini od 3,5 kilometara će koštati 60 milijuna kuna, kazao je ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, koji je zajedno s vodećim ljudima Hrvatskih cesta u srijedu u Bjelovaru nadgledao početak radova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Početak radova na izgradnji južne Bjelovarske obilaznice i potpisivanje Protokola o uređenju lokalne ceste Gudovac Farkaševac radi spoja na brzu cestu od Farkaševca do Zagreba Novinar: Željko Rukavina Posted by 24sata Politiko on 14. ožujka 2018

Tim cestovnim koridorom izmjestit će se sav tranzitni promet iz smjera Daruvara i Čazme iz središta Grada. Prema riječima predsjednika Uprave, Hrvatskih cesta Josipa Škorića, ta dionica bi se trebala pustiti u promet za 20 mjeseci.

Nakon obilaska gradilišta, predsjednik Uprave HC, Josip Škorić potpisao je s gradonačelnikom Bjelovara, Dariom Hrebak, Sporazum o rekonstrukciji lokalne ceste od Gudovca do Farkaševca, kako bi se izveo priključak na dionicu brze ceste od Farkaševca do Zagreba, koja je izgrađena.

U rekonstrukciju ceste od Gudovca do Farkaševca Grad će uložiti oko pet milijuna kuna prvenstveno za uređenje pješačko – biciklističkih staza, dok će HC urediti prometnicu koja će se prekategorizirati u viši rang.

Čvorište Farkaševac će se otvoriti kroz tri do četiri mjeseca, čime bi se put od Bjelovara do Zagreba skratio na nekih 10-tak minuta. Tijekom sastanka razgovaralo i o nastavku izgradnje brze ceste od Farkaševca do Bjelovara u duljini od 17 kilometara. Prema planu HC, do 2019. godine će se izraditi projektna dokumentacija, a za izgradnju same ceste bi trebalo oko 2,5 godine. U tijeku su izmjene prostornog plana Bjelovarsko – bilogorske županije, kojim bi se predvidjelo spajanje iz Predavca i Rovišća na brzu cestu.