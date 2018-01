Kostelić na Velebitu 8 dana bez skloništa i s 40 kg na leđima

Osjećam se dobro jer sam sa iskusnim momcima i dobrim poznavateljima Velebita i definitivno bi bio puno nervozniji da krećem u nekakvoj drugačijoj grupi. Ovo je specifična ekspedicija jer se radi o vrlo razvedenom terenu i vjerojatno će biti puno različitih vremenskih uvjeta, tako da ništa slično još nisam isprobao iako ima veze sa zimom i onim šta sam radio na sjeveru, kazao je Ivica Kostelić na startu osmodnevne ekspedicije hodanja po Velebitu na koju je u subotu ujutro krenuo sa Vratnika ponad Senja s pripadnicima Zapovjedništva specijalnih snaga i Središnjice za obavještajno djelovanje Glavnog stožera Oružanih snaga RH (ZSS-a i SOD-a GS OS).

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dodaje kako je uvijek želio prijeći Velebit i to na skijama, što se ipak ove godine neće ispuniti jer nema snijega.

- Tijekom jednog posjeta prijateljima u Ministarstvu obrane iznio sam tu ideju i mislim da je ovo idealan spoj da jedni s drugima podijelimo tu sinergiju i iskustvo, da nešto sportskoga oni nauče od mene kao i ja nešto njihovog iskustva te na taj način zajedno napredujemo i promoviramo to što imamo u domovini - kazao je naš skijaški as.

Na planiranu rutu kretanja (Vratnik – Oltari – Zavižan – Skorpovac – Baške Oštarije – Šugarska Duliba – Stapina – Veliko Rujno) zajedno sa timom od 12 pripadnika specijalnih snaga dubinskih izvidnika krenuo je u subotu oko osam sati, a predviđeno vrijeme hodnje sudionika hrvatske vojske do prve radne točke „Oltari“, gdje prometnica presijeca rutu, je četiri do pet sati.

Sveukupno, elita hrvatske vojske zajedno s Ivicom prijeći će 110 kilometara od Vratnika do krajnje destinacije Paklenice, a prosječno će dnevno prelaziti oko 20 kilometara.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Da se radi o jednoj teškoj hodnji govori činjenica da svu opremu od 40 kilograma dečki cijelim putem nose sa sobom na leđima, a također neće koristiti nikakva skloništa.

Radi se o ruksaku za čije slaganje je svakom vojniku potrebno oko tri sata, a koji se sastoji od oprema za ekstremne uvjete, tj. skijaške oprema, turno skija, dereza, zbog slučaja potrebe prelaska ledenih površina te naoružanje klasične vojne ophodnje za osiguranje, koje podrazumijeva pušku PHS2 i pištolj HS200 hrvatske proizvodnje.

No za elitu hrvatske vojske, tvrdi brigadni general Perica Turalija, zapovjednik zapovjedništva specijalnih snaga, to nije neki teret.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Za ove dečke ovo nije neki veliki napor obzirom da se radi o tjedan dana puta, ali za neke ljude koji se ne bave sportom i planinarstvom sigurno bi bio izniman pothvat. Radi se o timu od 12 pripadnika specijalnih snaga tj. vrhunskih profesionalaca iz jedne i druge postrojbe, koji su, iako već uvježbani, prije ovoga imali dodatne kondicijske pripreme na području Gorkog Kotara, Platka i Bjelolasice gdje su odradili uspne i skijanje na uređenim i neuređenim stazama. Ono što ih čeka ovdje nisu baš uvjeti koje smo priželjkivali za siječanj, dakle očekivali smo temperature u minusu, vjetar, led i snijeg, koji bi olakšao dio puta jer bi ga odskijali i spuštali se s vrhova. Ovako, uz kiša i maglu, to se sve treba prohodati, što traje mnogo duže, no to svakako nisu uvjeti koji bi ovim vrhunskim vojnicima trebali stvarati bilo kakve probleme - ponosan je na najbolje što hrvatska vojska ima general Turalija.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za razliku od njih, iskusni skijaš, planinar i adrenalinski ovisnik Ivica, nije se, kaže, puno pripremao.

- Što se tiče opreme već sam opremljen od svojih prijašnjih ekspedicija, a od treninga sam odradio trčanje i izdržljivost. Nadam se da ću biti na visini zadatka - kaže Kostelić, koji se tek pred tri dana skinuo sa skija na kojima je proveo cijelu zimu.

Unatoč gustoj magli, hladnoći i laganoj kišici, vesela i dobro raspoložena ekipa na svoj pothvat tako je krenula krenula u rano subotnje jutro, zbijajući šale i smišljajući spačke, poput one kako će što prije nečiji ruksak dodatno opteretiti kamenjem, jer, složni su, kažu, kako je smisao za humor u ovakvim pohodima vrlo važna stavka.