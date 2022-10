Kotromanović opisao kako su ruski špijuni vrbovali hrvatske časnike: Rovarili su po MORH-u

Dok sam bio ministar Rusi su rovarili po MORH-u. To su radili preko vojnog atašea i diplomata. Uspostavljali su kontakte s dijelom naših časnika, vodili ih na ručkove i sklapali suradnje s materijalnim interesima. Međutim VSOA takvo je ponašanje odmah detektirala te smo sumnjive kadrove vrlo brzo neutralizirali, rekao je u razgovoru za Večernji list bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Otkrio je što su Rusi htjeli od hrvatskih časnika.

- Primjerice, htjeli su od naših časnika dobiti dokument o tome kako izgleda vod u napad prema NATO sustavu. Znali su da taj dokument posjedujemo jer je Hrvatska članica NATO-a. Dakle, njihov cilj nije se puno ticao Hrvatske, već su Hrvatsku koristili kao poligon da dođu do nekih viših informacija. To iz današnje perspektive zvuči skandalozno, ali podsjećam da su tada na snazi bili mirnodopski uvjeti. No, očito je da su se Rusi godinama pripremali za globalni sukob prilikom čega su protekom godina, više ili manje uspješno nastojali doći do protuobavještajnih podataka - pojasnio je.

Kotromanović je rekao kako je ruski utjecaj na hrvatsku politiku oduvijek bio prisutan.

- Rusi su oduvijek bili strahovito zainteresirani za prostor jugoistočne Europe. Još od Drugog svjetskog rata po Europi sustavno grade svoju obavještajnu mrežu, a kapital i oligarhe koriste kao investitore šireći svoju agendu u zapadnim državama. Nije rijetkost da u nekim državama obilato financiraju medije kroz svoje tvrtke ili da čak sponzoriraju političke stranke. Njima nije bitno je li ta stranka radikalno desna ili radikalno lijeva, bitno je samo da je radikalna i antieuropski i antizapadno raspoložena - kaže Kotromanović.

Bivši ministar spomenuo je i primjer iz prošlosti u kojem su Rusi htjeli proširiti svoj vojni utjecaj na naš prostor.

- Rusi su nam predložili financiranje i izgradnju centra za obuku pilota. To je bilo prije skoro deset godina. Nama u Vladi je to odmah bilo sumnjivo bez obzira što rata nije bilo na vidiku, kao ni ekonomskih sankcija Moskvi. Zašto bi se netko nudio ulaziti u takav projekt u Hrvatskoj? - pitao se Kotromanović.

