Kotromanović: Putin je ranjen. Izgubio je politički autoritet u svijetu, a gubi ga i u državi

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL je govorio o prekretnici u ratu u Ukrajini.

- Mariupolj kao zvijezda se polako gasi, ali Mariupolj kao grad je ispunio funkciju. Šačica branitelja koja se brani je napravila veliki posao. Pretvorili su i grad heroja kao Alamo ili Vukovar, vezali su puno kvalitetnih ruskih snaga na tom prostoru i omogućili dubinu na frontu prema Odesi, da se tako zaustave ruski vojnici. Vidjeli smo rusku nemoć prilikom osvajanja velikih gradova, vidjeli smo da se kompletna međunarodna zajednica mobilizirala nad Mariupolju jer ima puno ranjenih i mrtvih - kazao je.

Evakuirani ranjenici odvedeni su u dva grada pod ruskom kontrolom.

- Vidjeli smo dosta snimki, oni koji su zabilježeni neće biti likvidirani i ljudi će preživjeti, samo je pitanje kada će biti pušteni na slobodu. To mogu biti dugotrajni zatvori jer ih tretiraju kao plaćenike, naciste, traži se smrtna kazna za te ljude - rekao je.

Dodao je kako će se preostali branitelji boriti do kraja te da poznaju grad i razmišljaju kako bi se mogli izvući. Smatra i kako nije realno da ih evakuira turski brod, s obzirom na to da su to ranije tražili.

- Izvukli su se s oružjem, nisu se predali i ušli bi u ukrajinsku povijest, ali i ovako će ući u nju - kazao je.

Rekao je i kako je dobro što je glavni stožer ukrajinske vojske rekao da je dosta.

- To na jedan način je win-win. To su grozne slike, gledali smo ranjenike bez udova, adekvatne pomoći i trebalo je to ovako napraviti. Ovo je dobra situacija za sve - kazao je.

Komentirao je koliko je ranjena ruska vojska, a potom je dodao da je sam Putin najviše ranjen. Smatra i kako je on izgubio autoritet u svijetu, a gubi ga i u državi.

- Razni ruski analitičari komentiraju da je to bila loša odluka, da ima puno žrtava. Stanje na frontu je takvo da oko Harkiva su ukrajinske snage napravile sjajan posao. Izbacile su neprijatelja iz Ukrajine i čeka ih da obrane dio Donbasa gdje je kritično. Tamo je grupirano puno ruskih vojnika s puno tehnike. Ako uspiju do kraja zaustaviti rusku vojsku, po meni im predstoji da se u idućem periodu ukrajinska vojska mora povećati. Ni vojno ni političko vodstvo ne može prihvatiti situaciju da je 20 posto teritorija okupirano. Morat će pripremati vojsku za buduće operacije. Dobro je da se to napravi što prije ako imaju potencijal u idućih godinu dana podići kapacitet vojnika na milijun ljudi uz znatnu pomoć sa zapada, onda krenuti u oslobađanje - kazao je.

Na pitanje zašto Ukrajina do sada nije imala milijun vojnika, Kotromanović je kazao se ne mogu samo bazirati na profesionalnoj vojsci te da će morati pojačati nacionalnu gardu.

- Morat će osposobiti te ljude, trebat će im 6 mjeseci da ljude rotiraju, nauče nešto na frontu i onda pokušaju protunapadima izbaciti Ruse, pogotovo na jugu - zaključio je Kotromanović.

