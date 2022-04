Kotromanović: Rusi su morali odustati od Kijeva, potpuno su pogriješili u svom planiranju...

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane analizirao je najnovije informacije iz Ukrajine za Večernji list, a prvo se osvrnuo na situaciju u predgrađu Kijeva rekavši da, po onome što je dostupno, definitivno ima elemenata ratnih zločina.

- Ljudi koji su nađeni vezani i likvidirani metkom u čelo to je ratni zločin, to su civili. Teško je znati koje su to snage napravile zločin, jesu li to čečenske ili regularne postrojbe ruske armije. To je u ovom trenutku nepoznanica, a mislim i da se nikada neće niti saznati.

- Mislim da je to vjerojatno bila osveta za velike gubitke koje je ruska armija imala na tom području u tom gradu. Nekoliko puta je ukrajinska vojska napravila zasjedu i dočekala i uništila dobar dio ruske vojske, oklopna laka vozila, tenkove i tu je poginulo dosta ljudi. Dosta lako se vojnik iz nekog normalnog koda prebaci u brutalni kod i reagira emotivno i napravi stvari koje ne priliče ni njima ni vojsci koju predstavljaju. Tako da uvijek je tanka ta linija između heroja i zločinca.





Dodao je da, neovisno radi li se o civilima ili ratnim zarobljenicima, čin je za svaku osudu. Također kaže da još uvijek nemamo dovoljno informacija o tome koje su postrojbe i u koje vrijeme počinile zločine.

Komentirao je i ruske optužbe da je taj pokolj režija Amerikanaca i NATO-a.

- To je jedna od besmislenijih teza koje smo čuli ovih dana. Naravno da nije logično da bi ukrajinska vojska likvidirala svoje civile. Ruska vojska se povukla iz tog grada nakon čega je u njega ušla ukrajinska vojska i tamo zatekla ubijene civile, porušene kuće i zgrade. Naravno da ruska strana neće priznati ratne zločine. Ne može tu ništa napraviti ni Međunarodni sud u Haagu zato što niti jedan časnik ruske vojske neće biti izručen međunarodnom sudu. Ja mislim da će se ovi zločini zaboraviti ako dođe do određenog kompromisa između Ukrajine i Rusije. Takvi zločini poput ovog koji će se vjerojatno događati i dalje će biti stavljeni pod tepih.

Zaključuje da je nemoguće procijeniti da li će doći do nekog kompromisa gdje bi obje strane izašle kao pobjednice.

- Ukrajinci su se jasno definirali da su spremni biti neutralna zemlja. Govorilo se o tome da bi se na pokrajine koji su vrući krumpir za sve, Donbas, Lugansk i Krim, stavila neka vrsta moratorija na 15 godina, da se to stanje zamrzne. Te pokrajine su ionako izvan dohvata ukrajinskih zakona i vojske pa smatram da bi to mogla biti neka win-win situacija za sve, ali treba najprije zaustaviti sukobe. Mislim da ih Rusi još neće zaustaviti i da će oni još trajati. Ovisi koliko oni žele još prodrijeti u Ukrajinu i zahvatiti tog prostora. Ono to smo čuli je ta jedna rečenica da će se fokusirati na ciljeve u istočnom Donbasu. Hoće li sukob završiti tako brzo, ja ne vjerujem.

Na pitanje je li ruska vojska službeno odustala od opsade Kijeva, kaže kako misli da je.

- Oni su potpuno pogriješili u tom svom planiranju, precijenili su svoje snage. Došli su u Ukrajinu s malim snagama, a imali su tri glavna smjera napada gdje jednostavno nisu mogli postići taj napor pa su zapeli na sva tri fronta. Shvatili su da je Kijev velik grad i da ga je nemoguće osvojiti. U redefiniranju ciljeva, kako su oni to nazvali, povukli su dio ljudi i prebacuju ih na područje istočne Ukrajine i južno - rekao je.





