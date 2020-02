Kovač predao 17.002 potpisa, Brkić: 'Plenković radi podjelu!'

Kovač, koji je zajedno sa članovima svojeg tima došao u Središnjicu HDZ-a, prikupio je 17.002 potpisa, a kandidat za njegova zamjenika Ivan Penava njih 16.718. Potpise su prikupili i kandidati za potpredsjednike – Milijan Brkić njih 16.262, Tomislav Tolušić 15.976, a Davor Ivo Stier 16.283 potpisa.

Zahvalivši svima koji su im pomogli u prikupljanju potpisa, Kovač je rekao da imaju vrlo pozitivne reakcije na terenu jer članovi stranke hoće promjene znajući da na ovakav način HDZ ne može pobijediti na predstojećim parlamentarnim izborima.

- Trenutno vodstvo HDZ-a i trenutni predsjednik stranke nemaju nikakav koalicijski potencijal. Ljudi koji su uz mene imaju profil koji jamči da ćemo moći – ne samo pobijediti na izborima za Hrvatski sabor, nego i složiti iduću hrvatsku vladu, rekao je Kovač novinarima nakon predaje potpisa.

Istaknuvši kako se vesele natjecanju u unutarstranačkim izborima, poručio je i da im kolege iz tima Odvažno za Hrvatsku nisu protivnici nego „stranački prijatelji i prijateljice” s kojima se žele u sportskom duhu natjecati i na kraju pobijediti.

Kovač je rekao i da za sve ljude u stranci ima mjesta te neće dijeliti stranku i reći da – tko je na drugoj strani, nema budućnosti u HDZ-u. Poručio je i da se osobno veseli sučeljavanju sa svojim protukandidatom za mjesto predsjednika HDZ-a – Andrejom Plenkovićem.

Na pitanje je li zadovoljan brojem potpisa jer je drugi tim ih skupio puno više, odgovorio je kako od masovnosti nema ništa i nisu se na tome htjeli iscrpiti. Također, podsjetio je i da broj prikupljenih potpisa na prošlim predsjedničkim izborima nije bio odlučujući.

Penava: Iznenadilo me što Galić nije dao potporu ljudima iz svog kraja

Upitan o pritiscima na članove stranke tijekom prikupljanja potpisa, Penava je rekao i da je taj strah postojao te da su na to i upozoravali prošlih dana. Istaknuo je kako to nije demokratično, a i u konačnici će najviše štetiti samoj stranci.

Vezano uz današnju potporu Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića timu Andreja Plenkovića, odgovorio je da je to njegovo pravo i svaki član ima pravo dati glas onome kome želi. No, kazao je, i iznenadilo ga je što Galić nije dao potporu ljudima iz svoga kraja.

- Čudi me da me se nije sjetio u tom smislu. Trebalo bi ga pitati gdje je nestao taj lokalpatriotizam kada je Božo Galić u pitanju, kazao je. Naveo je i da mu je „prošlo kroz glavu” misao da je Galić unaprijed dogovorio s Plenkovićem da će odustati od kandidature za potpredsjednika stranke i dati mu potporu.

Brkić: Plenković je prvi napravio podjelu

Brkić je upozorio da - bez obzira što je bilo do sada - podjele u stranci i neuključivanje svih njezinih potencijala ih neće nikuda odvesti. Poručio je kako nakon izbora 15. ožujka treba čestitati pobjednicima, a poraženih ne smije biti. „Moramo skupiti glave i zajedno ići prema parlamentarnim izborima”, kazao je. Drži kako prvo trebaju „sklopiti koaliciju” s članstvom i simpatizerima, a ako im bude nedostajalo mandata u Saboru ići u koaliciju sa desnim srodnim strankama.

- Ne govorim o ekstremnim strankama ljevice ili desnice. Nikako s SDP-om jer velika koalicija za Hrvatsku i hrvatsko društvo ne bi bila dobra, poručio je.

Upitan kako vidi suradnju s Plenkovićem nakon unutarstranačkih izbora, Brkić je rekao da je očekivao da će Plenković, kao aktualni predsjednik, od članstva zatražiti potporu za idući mandat, da ne želi formirati nikakve timove već članstvu prepustiti izbor najužeg vodstva stranke.

- Na žalost on je prvi napravio podjelu i svoj tim. To nije dobro za HDZ. Za sve u HDZ-u ima mjesta, nikoga ne treba isključivati i sa svakim treba razgovarati, rekao je. Dodao je i da, ako članstvo da potporu Plenkoviću – surađivati će kao i do sada.

Navevši kako ta suradnja do sada nije bila dobra, Brkić drži da su dovoljno uvažavali svoje članstvo i brinuli o identitetu i svjetonazoru HDZ-a ne bi se pojavio „fenomen Škore” .

Upitan kako će izgledati suradnja ako se nastavi ovako dalje podsjetio je na narodnu izreku: Kako sijete, tako ćete i žeti. „Članstvo će to odlučiti pa ćemo vidjeti koliko će tko požeti”, rekao je.

Stier: Vjerujem da će ljudi izabrati promjene

Zahvalivši svima koji su dali potpise, Stier je rako da će članovi stranke 15. ožujka imati priliku preuzeti odgovornost i sudbinu HDZ-a u svoje ruke. Poručio je i da će u kampanju sučeljavati ideje a ne sukobljavati ljude te će tako nastupiti i tijekom kampanje.

- Vjerujem da će ljudi izabrati promjene, a nakon 15. ožujka svi staviti 'glave skupa' i zajedno pobijediti na parlamentarnim izborima, poručio je Stier. Ponovio je i da HDZ uvijek pobjeđuje kada HDZ okuplja.

Da članovi stranke žele promjene smatra i Tolušić rekavši da se HDZ mora vratiti na poziciju desnog centra. „To ne smije biti samo kroz riječi, nego i kroz djela”, istaknuo je. Ocijenio je i da Kovač ima veći koalicijski potencijal od aktualnog predsjednika Plenkovića poručivši da HDZ u budućnosti ne bi trebao ići u koalicije s strankama koje im nisu ideološki slične.

Najavio je i da će to biti njihov prijedlog Općem saboru HDZ-a kako bi se to unijelo u stranački Statut.