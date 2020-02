Kovač: Radi se pritisak, ali mi ćemo skupiti potrebne potpise

Protukandidat Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima u HDZ-u Miro Kovač rekao je za N1 da ne sumnja da će skupiti potreban broj potpisa za izbore.

- Skupit ćemo potrebne potpise, broj raste iz dana u dan, puno je ljudi na terenu, nema dvojbe da ćemo skupiti. Za koji dan ćemo završiti prikupljanje potpisa i predati ih središnjem izbornom povjerenstvu - rekao je Kovač i potvrdio da u stranci ima pritisaka na članove.

- Na mnogo ljudi se radi pritisak. Očekuje se da se ne podržava Opcija za promjene. Mi smo već i prije toga neke stvari prijavili, ali to se ne shvaća ozbiljno. Mi ćemo prikupiti te potpise neovisno o nekakvim priopćenjima središnjeg izbornog povjerenstva - tamo su dragi ljudi, ali stranački zaposlenici. Ne čudi da izborno povjerenstvo favorizira ovu tezu da nema pritisaka, pritisaka ima, ali ljude osobno izlagati neću jer ovise o plaćama i ne žele biti u fokusu javnosti. Da sam ja predsjednik HDZ-a, ja bih pozvao novinare i sve liste potpisao i rekao - ovako mora funkcionirati demokracija u HDZ-u i onda će na kraju članovi odlučiti. To ćemo biti mi jer nudimo promjene - rekao je Kovač i nadodao da bi i Plenkoviću potpisao kandidaturu.

- Nisam mu potpisao, ali nisam niti sebi. No sigurno bih mu potpisao, to je demokracija koju HDZ treba - rekao je Kovač. Za inicijativu HONG, koja je pokrenuta kako bi nadgledala transparentnost izbora u HDZ-u, rekao je da podržava svaku inicijativu koja "jača demokraciju unutar HDZ-a, a budući da je HDZ najjača stranka u Hrvatskoj, onda je to korisno i za demokraciju Hrvatske”.

Komentirajući smjenu Glavnog državnog odvjetnika zamjera premijeru i Vladi što su odluku njegovom imenovanju donijeli u zadnji čas.

- Jelenić je od Vlade predložen Saboru u zadnji čas - tako se ne vodi politika. Trebao je biti sigurnosno provjeren. Predsjednik Vlade je taj koji predlaže Glavnog državnog odvjetnika i može predložiti da se bilo koga provjeri. Ja bih ga provjerio pa tek onda predložio u Saboru. Premijer je netemeljito postupio u zadnji čas. Nakon naše pobjede to će biti puno bolje. Ubuduće neće biti moguće nakon promjene u HDZ-u odluke donositi na ovakav način, u zadnji čas, nepromišljeno. Ljudi će biti provjereni i ne morate mijenjati zakon, možete sami odlučiti da se netko provjeri - poručio je Kovač.

Medved: Nema prijetnji ni opstruiranja kandidata iz Kovačeva tabora

Ministar branitelja i Plenkovićev kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Tomo Medved odbacio je u četvrtak optužbe iz konkurentskog tabora Mire Kovača da se njihovim pobornicima prijeti i opstruira prikupljanje potpisa za kandidature za unutarstranačke izbore 15. ožujka.

Prikupljanje potpisa za unutarstranačke izbore protječe onako kako je propisano statutom i svim aktima koji su javnosti bili dostupni prilikom raspisivanja izbora. Često sam nazočan na terenu i vidim da se procedura odvija onako kako je predviđeno statutom, rekao je Tomo Medved u Saboru te dodao kako ne vidi nikakav oblik straha među članstvom, kad je u pitanju prikupljanje potpisa za kandidate na unutarstranačkim izborima u HDZ-u.

Na pitanje ima li poveznice između slučaja prokazivanja glavnog državnog odvjetnika u odlasku Dražena Jelenića kao masona s unutarstranačkim izborima u HDZ-u, Medved je takvu tvrdnju negirao. Na pitanje hoće li pozvati članstvo da svima daju potpise, rekao je kako strah među članstvom ne vidi, kao i da svi mogu dati potpis većem broju kandidata.

- Ne vidim nikakav oblik straha, svatko ima pravo i mogućnost dati potpis kome želi. Jedan član može dati potpis za više kandidata, a vjerujem da će članstvo prepoznati najbolje kandidate - zaključio je Medved.