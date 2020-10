Kovačević angažirao člana nadzornog odbora Janafa da uči tvrtku o borbi protiv korupcije

Nadzornik Stilin (HNS) radi u HEP-u, predaje u školi i nadzire rad Janafa. On kaže da za ugovor vrijedan 243.750 kuna s poslovnom školom P.A.R. nije znao jer tad nije bio prodekan te škole...

<p>Ne samo da je uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević potpisao antikorupcijski kodeks nego je ta tvrtka, u većinskom državnom vlasništvu, u okviru antikorupcijskog programa organizirala i edukaciju za sve zaposlene.</p><p>A od svih škola i fakulteta u Hrvatskoj odabrali su da im edukaciju provede Visoka poslovna škola P.A.R. iz Rijeke. Sadašnji prodekan te škole je Žarko Stilin, crikvenički HNS-ovac i zamjenik predsjednice nadzornog odbora Janafa te član revizorskog odbora tvrtke.</p><p>Uloga ta dva odbora je kontrola i nadziranje rada uprave. Upravu je vodio donedavni HNS-ovac Dragan Kovačević, koji je uhićen pod sumnjom da je primio 1,96 milijuna kuna mita od Kreše Peteka.</p><h2>Edukacija za sve zaposlene</h2><p>Iz Janafa su nam potvrdili da su edukaciju za sve zaposlene (oko 185 ljudi) platili Visokoj poslovnoj školi P.A.R. 195.000 kuna plus PDV. To čini ukupni trošak od 243.750 kuna. Edukacija je bila na svim lokacijama Janafa tijekom studenog 2019. godine. Kovačevića se tereti da je mito primio baš taj mjesec, dok su zaposlenici bili na antikorupcijskoj edukaciji.</p><p>- P. A.R. je izabran temeljem najpovoljnije ponude. Edukacija je održana u razdoblju u kojem g. Stilin nije bio prodekan - odgovorili su nam iz Janafa.</p><p>Janaf nije obveznik javne nabave, pa nije proveo natječaj nego je interno poslao upite na tri škole. Stilin je inače stalno zaposlen u HEP-u u Rijeci. U biografiji tog doktora ekonomije stoji da je na P.A.R.-u predavao 2017. godine te da je od 2019. predavač, predstojnik katedre i prodekan. Stilina smo pitali smatra li da je u sukobu interesa i može li neovisno nadzirati Janaf ako je škola u kojoj predaje dobila ovaj veliki ugovor. On kaže da na to nije imao nikakav utjecaj.</p><h2>'Honorarno predajem'</h2><p>- Prodekan sam od veljače i zaista nisam ni znao da je P.A.R. imao lani bilo kakav ugovor s Janafom dok vi niste poslali upit. Ja sam ondje predavao 2017. godine jedan modul, a od tada nismo surađivali. Ponovno me dekanica angažirala za semestar, a ponudila mi je i prodekansko mjesto. Ali to je sad isteklo jer ja nisam ondje stalni predavač nego surađujem honorarno. U vrijeme ugovora s Janafom nisam imao taj angažman - kaže Stilin.</p><p>Četvero članova nadzornog odbora od kojih je troje, uključujući Stilina, u revizorskom odboru, lani su za svoj rad dobili od Janafa naknadu od 334.000 kuna bruto, ali Janaf Večernjem listu nije odgovorio koliko je svatko od njih pojedinačno dobio.</p><p>Vedran Đulabić, profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta, kaže da ovaj slučaj budi sumnju u pogodovanje.</p><p>- Predsjednik uprave i član nadzornog odbora su iz iste stranke i još dodatno od svih škola izaberu baš onu povezanu s članom nadzornog odbora. To su javne tvrtke i javni novac. Trebaju biti transparentni i izbjegavati takvu dodjelu poslova - kaže profesor Đulabić.</p>