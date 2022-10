Kovačević govorio da se protivi izvozu u Mađarsku, Janaf dao kronologiju koja ga demantira

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kovačević je i na Antikorupcijskom vijeću tvrdio da je bio protiv izvoza nafte jer je to protivno nacionalnim interesima. Ali od 2015. do 2017. je investiciju koja je to omogućila doveo do faze građevinske dozvole...

Bivši šef uprave Janafa, a danas USKOK-ov optuženik Dragan Kovačević se na sjednici Antikorupcijskog vijeća u četvrtak postavio kao zaštitnik nacionalnih interesa. Svjedočeći o tome kako je došlo do Memoranduma između Janafa i Ine koji omogućio i izvoz hrvatske nafte u mađarske rafinerije, a posljedično nakon toga i zatvaranje rafinerije Sisak, Kovačević se je rekao da se tome protivio. I to ne samo 2018. godine kada je premijer Andrej Plenković sazvao sastanak u Vladi i rekao da se Memorandum treba potpisati, nego i godinama ranije. Međutim, odgovor Janafa za 24sata, demantira Kovačevićeve tvrdnje.