Kovačević je rekao da neće bonuse, a uzeo 700.000 kuna

Kovačeviću je nakon uhićenja raskinut ugovor. Kao što smo pisali, on će se pravno boriti za otpremninu koja iznosi oko 407.000 kuna bruto ili povratak u tvrtku...

<p>Razmišljam o uzimanju bonusa, ali ne da bih ga ostavio sebi, nego da ga podijelim u humanitarne svrhe i tako imam osjećaj da sam zaradio, ali i nekome pomogao.</p><p>Izjavio je to krajem 2013. godine u emisiji 24sata sad uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević. To mu je bila tek prva godina mandata, a vlada Zorana Milanovića uvela je moguće nagrade i raspravljalo se o tome trebaju li ih dobiti čelnici državnih tvrtki redom imenovani po stranačkom ključu.</p><p>Kovačević je tad na čelo Jadranskog naftovoda imenovan kao HNS-ovac, a osobno ga je predložio nekadašnji potpredsjednik vlade Radimir Čačić.</p><p>Dosad nije bilo poznato je li i u kojem iznosu Kovačević dobio bonuse. Ali sad su nam iz Janafa potvrdili da mu je on isplaćen za svaku godinu od 2013. do 2018. godine. Ove godine za lanjsku vjerojatno neće biti isplaćen.</p><p>- Predsjednik i članovi uprave Društva ostvarili su pravo na isplatu stimulativne nagrade temeljem ostvarenih rezultata poslovanja za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Sve isplate ključnom osoblju Društva u navedenom razdoblju javno su objavljene u godišnjim revidiranim financijskim izvješćima pod stavkom ‘Isplate ključnom osoblju’ - navodi u svojem odgovoru Janaf.</p><p>No na toj stavci su i bruto plaće i dodatne nagrade i članovima uprave i još nizu direktora. I uglavnom se kreću u rasponu do 800.000 kuna do 1,2 milijuna kuna bruto godišnje. A tu spada i dohodak u naravi, primjerice, službeni automobil. Dakle, pojedinačne isplate bonusa su dobro zakamuflirane.</p><p>Ipak, uspjeli smo saznati provjerenu informaciju da je Kovačević za ukupno šest godina dobio nešto više od 700.000 kuna bonusa godišnje. Neto. Kad se na to dodaju porez i doprinosi, iznos troška prelazi 1,3 milijuna kuna.</p><h3>Bonus i Marasoviću i Šariću</h3><p>Kad pogledamo samo neto iznos, koji je završio u Kovačevićevu džepu, to znači da je prosječni godišnji bonus bio nešto manje od 117.000 kuna. S tim da je u prvim godinama, netom nakon izjave o darovanju u humanitarne svrhe, dobivao više, a kasnije nešto manje bonuse. Kako je Kovačević u istražnom zatvoru, bilo je nemoguće provjeriti je li zaista taj silni novac i darovao u humanitarne svrhe. Ali da jest, vjerojatno bi se neka organizacija pohvalila dobrim mecenom.</p><p>Treba napomenuti da su isti bonus kroz sve godine dobili i druga dva, danas bivša člana uprave: Jakša Marasović i Bruno Šarić. Tročlana uprava je tako kroz šest godina dobila ukupno oko 2,1 milijun kuna neto bonusa.</p><h3>Enormna dobit</h3><p>Ali taj podatak je bio potpuno nepoznat javnosti. Iz Janafa su u službenom odgovoru naveli da su stimulativne nagrade isplaćene sukladno zakonu i pravilnicima o nagrađivanju. A ta pravila, koja su u međuvremenu modificirana, donijela je Milanovićeva vlada. Bonusi se vežu za veličinu poduzeća i uspješnost.</p><p>Činjenica je da je Janaf u vrijeme Kovačevića podigao prihod s 475 milijuna na 714 milijuna kuna lani. Svake godine su imali veliku dobit. Ona je rasla od 113 milijuna kuna bruto 2013. godine do 319 milijuna kuna lani. Ali isto tako, Jadranski naftovod je monopolistički državni igrač kroz čije cjevovode ide sva nafta. U proteklih godina su puno i investirali te digli kapacitete.</p><p>Ali u tim investicijama nisu morali provoditi zakon o javnoj nabavi pa su sami birali izvođače. Kovačević je na kraju i pao zbog sumnje da je primio 1,96 milijuna kuna mita od poduzetnika Kreše Peteka kako bi ove godine dobio dva posla ukupno vrijedna 40 milijuna kuna.</p><p>Od početka mandata Kovačeviću je i narasla plaća za čak 7000 kuna - na 25.700 kuna.</p><h3>Tko će propjevati?</h3><p>Kovačeviću je nakon uhićenja raskinut ugovor. Kao što smo pisali, on će se pravno boriti za otpremninu koja iznosi oko 407.000 kuna bruto ili povratak u tvrtku. Kovačević nije prijavio u imovinskoj kartici ni kunu ušteđevine, samo kredite i tri stana. Uskok mu je pak blokirao osam stanova jer je dio glasio i na njegove tvrtke, a tu je i suprugin stan koji nije prijavio u imovinskoj kartici. U svakom slučaju, Kovačević je bio financijski potkovan, ali tek treba objasniti otkud mu milijun eura u gotovini koje je pokušao sakriti prije uhićenja.</p><p>U ovoj aferi već ima tri pokajnika, a iako se spekuliralo o još pet, do zaključenja ovoga broja nije bilo potvrde da je još netko priznao krivnju.</p>