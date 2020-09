Kovačević je sakrio još četiri stana, a 'klet' je vila s bazenom

Uz četiri stana koja smo otkrili i uz ona tri koja je sam prijavio, dolazimo do sedam stanova u Zagrebu koji su glasili na Kovačevića, njegove tvrtke ili je bio suvlasnik sa suprugom. Vrijednost je devet milijuna kuna.

<p>Koliko god apsurdno zvučalo, oko milijun eura u gotovini koje je policija pronašla u automobilu koji je koristio Dragan Kovačević su izgleda tek vrh sante tajne imovine uhićenog šefa Janafa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Kako saznajemo, istražitelji slažu mozaik i ulaze u trag nekretninama i novcu koje je Kovačević pokušao držati sa strane. Prema obaviještenom sugovorniku, ima još imovine na računima ili imenima njemu bliskih osoba. Sigurno će biti otkriveno još nekretnina, a zasad je pronađeno još barem pola milijuna kuna na računima.</p><p>Kovačević je kao dužnosnik inače prijavio da nema ni kunu ušteđevine, a onda je policija u srijedu pronašla automobil koji je ostavio prije uhićenja u Samoboru kod prijatelja te u njemu još oko milijun eura gotovine i dokumentaciju koju sad analiziraju.</p><p>Što sve Kovačević ima vjerojatno će se vidjeti kad Uskok bude predložio blokadu imovine. Ali 24sata su i prije toga u zemljišnim knjigama uspjela naći još četiri stana kojemu se kao vlasnici vode Kovačevićeve tvrtke. Ni jedna od tih tvrtki nema zaposlenih, poslovanje im nije ni blizu dovoljno da bi mogli kupiti takve nekretnine. I ni jedan od ta četiri stana se ne koristi u poslovne svrhe, primjerice, da se u njima nalaze uredi. U razgovoru sa susjedima saznali smo da tri očito stoje prazna, a jedan se dugoročno iznajmljuje. Prema cijenama u tim novijim zgradama, približna vrijednost ova četiri stana je minimalno 3,5 milijuna kuna.</p><p>Ni jedan nije prijavljen u imovinskoj kartici Dragana Kovačevića jer se vode na tvrtke, a tad je dovoljno prijaviti tek (su)vlasništvo u tim poduzećima. Tvrtke nisu uspješne, teško je dokučiti i čime se točno bave, pa se zato nije moglo u početku ni naslutiti da su one pokriće za nove stanove u Zagrebu.</p><p>Uz ova četiri stana koja smo otkrili i uz ona tri koja je sam prijavio, dolazimo do sedam stanova u Zagrebu koji su glasili na Kovačevića, njegove tvrtke ili je bio suvlasnik sa suprugom. Vrijednost je devet milijuna kuna.</p><p>Ali to nije sve.</p><p>Otkrili smo već ranije da je supruga, od koje se razvodi, vlasnica stana od 45 četvornih metara u Branimirovoj koji nije prijavio u imovinskoj kartici.</p><p>Nadalje, njegova tvrtka Finkor je vlasnik stana i poslovnog prostora u Slovenskoj 9, u kojoj je uređen tzv. klub, u koji su dolazili od predsjednika Republike Zorana Milanovića, preko ministara Olega Butkovića, Tomislava Ćorića i Josipa Aladrovića, predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića ili supruga bivše predsjednice Jakova Kitarovića, pa sve do načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske Roberta Hranja. Index je objavio da je u klubu bio i brojač novca, a u njemu je Kovačević, prema istražiteljima, i primio mito.</p><p>Ali ni tu nije kraj nekretninama. Kovačević je u imovinsku karticu prijavio klijet i oranice u Donjoj Stubici podno Medvednice. Ali ono za što je Kovačević naveo da vrijedi 60.000 kuna je u biti prelijepo uređena kuća s bazenom i s predivnim pogledom. Vrijednost joj je, prema tržištu, barem nekoliko puta veća. </p><p> Ne treba zaboraviti da je policija na dan kad je uhićen Kovačević pretresla i stan u Ban centru, gotovo na samom Trgu bana Jelačića. Samo nam je potvrđeno da je pretresen jer ga je on koristio, ali ni njegove tvrtke niti on nisu formalni vlasnik nikakvog prostora u tom luksuznom kompleksu. No vratimo se na četiri stana koja smo sad otkrili i koja glase na Kovačevićeve tvrtke. Ni na jednom nema tereta kredita, a najzanimljiviji je onaj u Veslačkoj. Tu zgradu u kojoj su se stanovi prodavali po cijeni od 2300 do 2700 eura za kvadrat je prije dvije godine sagradila tvrtka Alfa stan. Ista ona tvrtka koju vodi i kojoj je jedan od suvlasnika Dean Šparavec, a u čijoj je garaži ispred vile Kovačević sakrio prije uhićenja automobil s milijun eura u gotovini. Njih dvojica su prijatelji, a u Alfa stanu je do lani bio suvlasnik i drugi Kovačevićev partner - bivši bankar Željko Udovićić.</p><p>Prema zemljišnim knjigama, stan u toj pametnoj zgradi je sredinom 2018. godine kupila Kovačevićeva tvrtka Finkor. Stan je površine gotovo 60 četvornih metara i uz njega ide parkirališno mjesto. Prema prodajnim cijenama, taj stan je vrijedan barem 150.000 eura ili oko milijun kuna. Te godine je Finkor imao 90.000 kuna prihoda i 6000 kuna dobiti.</p><p>- Nikad nisam vidio nikoga da ulazi ili izlazi. Doduše, znao sam čuti zvukove iz stana, kao i da netko glasno zalupi vratima, no tko ga koristi i živi li netko unutra, ne znam - govori nam susjed s kata.</p><p>Drugi novootkriveni stan koji glasi na Finkor, a vlasništvo je upisano još prije Kovačevićeva šefovanja u Janafu, u vrijeme kad je bio član uprave Zagrebačkog holdinga. Na petom je katu i ima površinu od 101,1 četvorni metar, a u toj zgradi stanove ima i bivši šef Holdinga, danas optuženik u aferi Agram - Slobodan Ljubičić.</p><p>- U tom se stanu dosad promijenilo dvoje-troje stanara. Posljednji oko godinu i pol u njemu živi Kinez - kaže nam susjed.</p><p>Drugi je odmah znao da smo došli zbog Kovačevića, a rekao je i da se policija “motala” oko zgrade. Kovačevića rijetko viđa.</p><p>Zadnja dva novootkrivena stana nalaze se u istoj zgradi na uglu Harambašićeve i Ulice Livadarski put. To su mali, ali funkcionalni stanovi u kvalitetnoj zgradi. Oba imaju i lođu, a nalaze se na četvrtom katu zgrade. Jedan je nešto manji od 28 kvadrata, a drugi nešto veći od 34 kvadrata. Gradile su ih Stipić nekretnine, a njihov vlasnik Zlatko Stipić je jedan od onih koje će Uskok ispitati kao svjedoke jer su lani na Martinje bili na Kovačevićevoj zabavi. Prije te zabave je on, tvrde istražitelji, primio 1,96 milijuna kuna mita od Kreše Peteka. Ta dva stana glase na Kovačevićeve tvrtke Centar ekonomskog razvoja i Eko-Glob. Susjedi nisu viđali Kovačevića. Kupljeni su 2013. i 2016. godine.</p><p>- Oba stana su prazna i, koliko mi je poznato, nikad u njima nitko nije živio. Sad tijekom korone jedan od njih se renovirao. Skidali su pločice, razbijali... Bilo nam je neobično zašto to rade, kad je zgrada relativno nova, a u stanovima nitko nije živio. Ni taj koji se renovirao i dalje nema stanara - govori jedna susjeda.</p><p>Predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković je potvrdila da će provjeriti svu Kovačevićevu imovinu. Uskok će ispitati i više od 20 svjedoka koji su bili na zabavi za Martinje. Osim Jakova Kitarovića, to je šaroliko društvo prijatelja i poslovnih partnera, ali nema ministara i političara. </p>