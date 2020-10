Kovačevićev odvjetnik: 'Ovo sve izgleda kao zaplet krim serije'

Farčić ističe da njegov klijent i dalje tvrdi da nema nikakve veze s novcem koji je pronađen kod supruga tužiteljice Državnog odvjetništva, te da za sav ostali novac ima pokriće

<p>Dok se još odlučuje o sudbini tužiteljice čiji je suprug osumnjičen da je u svom stanu krio četiri i pol milijuna kuna od uhićenog šefa JANAF-a Dragana Kovačevića, njegov odvjetnik i dalje tvrdi da za sav novac i imovinu njegovog branjenika imaju pokriće.</p><p>Danas nije bilo nikakvih pretraga, ali Farčić i njegov branjenik iznenađeni su svime što se događa. </p><p>"To mi sve izgleda kao jedan zaplet neke krim serije. Jako me iznenadilo i mislim da kolegica nije to zaslužila. Smatram apsolutno nemogućim da jedna tako intelektualizirana fabula ima pokriće u realnim, makar i indirektnim te kontrolnim dokazima", kazao je Farčić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3900372/odvjetnik-dragana-kovacevica-ivo-farcic-za-rtl-sve-mi-izgleda-kao-jedan-zaplet-neke-krim-serije/" target="_blank">RTL</a>, dodajući da su i on i Kovačević bili u čudu.</p><p>"On je meni rekao da s tim nema nikakve veze, ali smo još uvijek malo plivali jer sam znao da bez obzira što mi je rekao da nema nikakve veze sa svim tim, mi se možemo naći u problemima. Međutim, kako je ovih zadnjih par dana intenzitet medijskih događanja puno veći od intenziteta onoga što se događa u samom postupku, vrlo brzo smo u medijima dobili odgovor na sve to i meni je sad slika solidno jasna, ali naravno da mi i dalje negiramo, kao što smo rekli", odgovorio je Farčić.</p><p>Potez USKOK-a također smatra nevjerojatnim. </p><p>"Tu bi morale postojati nekakve koordinacije. Meni izgleda da je to jedan nagli potez. Kad vi promotrite tu cijelu priču, ja u ovom trenutku ne mogu reći da je USKOK postupao protiv nekih općih pravila o radu tužilaštva. Naravno da će moja odluka ovisiti o tome koliko je to pokriveno dokazima što ja još ne znam. Ja zasad imam uvjerenje da to ne može biti tako", rekao je Farčić.</p><p>Na pitanje hoće li imati problema s objašnjenjem nesrazmjera imovine i pronađenih milijuna, Farčić odgovara: </p><p>"Tehničkih problema ćemo naravno imati, ali taj posao porezne je preliminarni posao i on je prilično površan, nije uključio neke stvari za koje oni možda nisu znali ili nisu imali vremena da se time bave, ali gledajući po karakteru tih primanja, ne vjerujem da ćemo imati problema", zaključio je Farčić.</p>