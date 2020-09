Kovačeviću pretresli stan koji nije prijavio, a našli smo još i suprugin stan koji nije prijavio

Od trojca kojem se na teret stavlja primanje mita od Kreše Peteka kako bi mu namjestili poslove vrijedne više od 220 milijuna kuna, najbogatiji je Dragan Kovačević, šef Janafa

<p>Tri visoka dužnosnika uhićena u aferi Janaf živjela su više nego pristojno, a uz dobre plaće su samo u nekretninama sakupili vrijednost od 14 milijuna kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p><br/> Od trojca kojem se na teret stavlja primanje mita od Kreše Peteka kako bi mu namjestili poslove vrijedne više od 220 milijuna kuna, najbogatiji je <strong>Dragan Kovačević</strong>, šef Janafa. On je u svojoj kartici sa suprugom u ožujku prijavio tri stana vrijedna 5,5 milijuna, ali mi smo našli stan i koji glasi na suprugu, ali nije prijavljen. Također, policija je u četvrtak upala i u stan u Ban centru, odmah pored zagrebačkog Trga bana Jelačića. Pretresli su ga kao i ostale Kovačevićeve nekretnine. Šef Janafa, kojeg Uskok tereti da je uzeo mito od 1,9 milijuna kuna, na toj lokaciji nije prijavio nekretninu u imovinsku karticu.</p><p>Potvrđeno nam je da je policija u stanu bila upravo jer ga Kovačević koristi, ali ni u zemljišnim knjigama nema stana na njegovo ime u Ban centru. Niti na ime supruge ili na njegove privatne tvrtke, u kojima je prepustio upravljanje odvjetničkom uredu.<br/> Novi stanovi u Ban centru su zbog lokacije i kvalitete prodavani prije pet godina po prosječnoj cijeni od oko 4500 eura za četvorni metar, s tim da su oni na najvišim katovima dosezali i 7000 eura, a oni na nižim etažama su koštali oko 3000-3500 eura za kvadrat.<br/> Kovačević je inače kupio novi stan za sebe u potpuno novom kompleksu investitora VMD na križanju Bužanove i Štrigine.</p><p>Ti stanovi su koštali od 2700 do 3200 eura, a Kovačević je u imovinskoj kartici naveo da stan od 112,2 četvorna metra vrijedi 1,85 milijuna. Na taj stan, za koji Kovačević u imovinskoj kartici navodi da je vrijedan 1,85 milijuna kuna, upisana je i hipoteka banke za kredit od 250.000 eura.</p><p>Što se tiče druga dva stana, do proljeća ove godine bio je suvlasnik sa suprugom. Radi se o prostranom stanu u Tuškanovoj, gdje su ga policajci i uhitili. Ima skoro 160 četvornih metara i procijenjene je vrijednosti 2,35 milijuna kuna. Supružnici su imali zajedno još jedan stan, na Novoj cesti, površine malo veće od 106 četvornih metara, koji je Kovačević procijenio na 1,25 milijuna kuna. U zemljišnim knjigama stoji da je obje svoje polovice tih stanova proljetos darovao supruzi, od koje se razvodi.</p><p>No ono što smo otkrili je da supruga ima još jedan stan, u Branimirovoj, površine oko 45 četvornih metara, koji je kupila prije četiri godine. U imovinskoj kartici Kovačević nije naveo taj stan iako je zakonska obveza navesti imovinu bračnog druga.<br/> Kovačević je imao na čelu Janafa plaću malo veću od 25.700 kuna te je još zarađivao od predavanja 50.000 kuna godišnje. Nema ni kune štednje, ali je prijavio dva kredita, ukupno su vrijedni 400.000 eura, a mjesečno za rate mora izdvojiti više od 17.000 kuna.</p><p>Sabor je danas skinuo imunitet dvojici saborskih zastupnika, Draženu Barišiću (HDZ), koji je i gradonačelnik Velike Gorice, te Vinku Grgiću (SDP), koji je gradonačelnik Nove Gradiške. Nedugo nakon što su izgubili imunitet, obojicu su uhitili.<br/> Barišiću nije utvrđeno da je primio mito jer je policija morala pokrenuti uhićenja, ali istražitelji navode da imaju dokaze kako je Petek obećao nagradu, a Barišić učinio sve da im se namjeste poslovi gradnje pročistača i javne rasvjete, zajedno vrijedni oko 180 milijuna kuna. Ali Elektrocentar Petek je tijekom proteklih godina radio još mnogo projekata u Velikoj Gorici.</p><p>- Supruga i ja zajedno imamo primanja oko 30.000 kuna i možemo si to priuštiti - pravdao nam se prije dvije godine Barišić vezano za novi Mercedes koji je vozila supruga. Osim toga, nekretnine su im vrijedne oko tri milijuna kuna. Najviše kuća, a tu je i vikendica, ušteđevina od 331.000 kuna, umjetnine i nakit. A SDP-ov gradonačelnik Grgić u Novoj Gradiški ima prelijepu kuću s okućnicom koju je procijenio na 1,5 milijuna kuna. Ali je uz to prijavio kuću na Pagu od milijun kuna i suvlasnik je kuće u Zagrebu vrijedne tri milijuna kuna.</p><p>Kovačevića i Peteka su ispitali u Uskoku, a još se čeka odluka hoće li ostati u istražnom zatvoru.<br/> Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da DORH radi tajno i neovisno te da oni nisu znali ništa o tome za što terete njihova člana Barišića. “Da smo znali, pa zar bismo ga stavili na izbornu listu?”, rekao je Plenković.</p><h2>Kovačeviću upali ranije zbog 'pucanja' mjera</h2><p>Predsjedniku uprave Janafa Draganu Kovačeviću policija je u stan u Tuškanovoj u Zagrebu upala u srijedu navečer iako su akciju planirali za četvrtak ujutro.</p><p>U trenutku uhićenja istražiteljima, neslužbeno doznajemo, još nisu bili stigli svi nalozi za pretres.</p><p>Mnoge je to podsjetilo na slučaj Josipe Rimac, u kojemu su istražitelji bili prisiljeni krenuti s uhićenjima ranije od planiranog jer je otkrila “bubu” u vozilu. Odmah su krenule špekulacije da su i u ovom slučaju “probijene” mjere, odnosno da je Kovačeviću netko dojavio što se sprema. Jutarnji list piše da je počeo sklanjati određene stvari za koje je smatrao da bi ga mogle kompromitirati te da je navodno pokušao uništiti mobitele, no policija ga je pravodobnom reakcijom u tome spriječila. Pišu i da policija nastavlja istragu kako bi otkrila tko mu je dojavio za akciju.</p><p>U MUP-u u petak nije bilo komentara na ove informacije, no neslužbeno doznajemo da smatraju kako je prije uhićenja odrađeno sve što je trebalo.</p><p>Godinu dana policija je tajno slušala i snimala razgovore osumnjičenika, među njima i Kovačevića. U četvrtak ujutro krenuli su s uhićenjima na području više policijskih uprava, a za uhićenje saborskih zastupnika čekalo se skidanje njihova imuniteta.</p>