Nismo li svi očekivali da će se morati nešto poduzeti s obzirom na to da smo imali prošle tjedne dosta visoke brojeve. Činjenica je da imamo jedan blaži pad koji se ne bih usudila nazvati trendom, malo trebamo pričekati kako će se brojke dalje kretati. Činjenica je da treba promatrati pritisak na bolnički sustav tako da se zdravstvena skrb može pružati da svi dobiju jednaku kvalitetu, rekla je pomoćnica Krunoslava Capaka u HZJZ-u Marija Bubaš gostujući u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog'.

Uz Bubaš u emisiji su gostovali i šefovi istarskog i međimurskog stožera, Dino Kozlevac i Josip Grivec.

- Važno je dočekati da krene ozbiljnije cijepljenje pa ni stroge mjere nisu iznenađenje. Mi nismo otok, brojevi rastu i oko nas, uvode mjere pa ih popuštaju. Čini mi se da je ovo postupanje razumno jer nam dolazi vrijeme u kojima se ljudi dosta druže. Nisam sudjelovala u donošenju novih mjera, znat ćemo danas što se i kako dogovorilo i oko kojih mjera se postiglo usuglašavanje - dodala je.

'Sve više zaraženih dolazi iz samoizolacije'

- Znamo ovo što čujemo i čitamo iz medija. Očekivao sam da ćemo biti direktno upoznati, ali nažalost nismo. No, mjere su bile očekivane nakon ovih brojki koji ne padaju. Postoji blagi trend koji nije čvrst i ne možemo donositi na temelju njega zaključke. Pogotovo kad ulazimo u blagdane. Sve više zaraženih dolazi iz samoizolacije, iz druženja, kontakata. Mi smo bili jako protiv lockdowna. Ali svaka mjera koja drugačije organizira mobilnost ljudi smanjuje širenje virusa - rekao je Kozlevac, piše N1.

- Siguran sam da neće biti lako jer su u Međimurju velike migracije - rekao je Josip Grivec i dodao:

Očekujem da ćemo se morati suzdržati i od godišnjih odmora u drugim županija. Mnogi ljudi imaju vikendice, ali ako ćemo se morati suzdržati od odlaska, morat ćemo. Povjerenje je dobro, ali kontrola je još bolja, rekao je moj tata.

Očekujete li veliku seobu u ponedjeljak ako mjere stupe na snagu u utorak?

- Očekujem da će ljudi biti razumni - rekla je Bubaš.

'Ako će se mjere svesti na samo izdavanje propusnica, nije dobro...'

- U Istru su ljudi uvijek dolazili. Teška je to mjera. Situacija nas tjera na to, sve više umrlih, zdravstveni sustav je napregnut i ako ne spustimo brojke zaraženih imat ćemo problema sa zdravstvenim sustavom. Mi se kao sustav zalažemo zajedno s građanima i djelujemo na to da ljudi poštuju te mjere i da smanjimo socijalne kontakte - rekao je Kozlevac koji je dao primjer zaražavanja:

- Jedna obitelj se vratila s kolinja iz druge županije i svi su zaraženi.

- Ljubav je ta koja se ne pruža samo kontaktom. Suzdržati se od toga znajući da ćeš moći otići kod svog roditelja ipak pruža neku nadu. Naravno da oni koji imaju neki zdravstveni problem, da neće biti prepreka da ode pomoći. Ako će se mjere svesti na samo izdavanje propusnica, nije dobro, poanta je da se suzdržimo tih kontakata - navela je Bubaš.