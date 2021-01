Predrag Kojadinović 'pasionirani' kradljivac motornih vozila, a posebice autobusa i kamiona je nepravomoćno osuđen zbog prijetnje nožem I. S. koju je počinio u pijanom stanju na šest mjeseci zatvora.

Naime, Kojadinović je bivšem policajcu koji ga je u njegovoj bogatoj karijeri nekoliko puta priveo pravdi prijetio nožem dužine 19,5 cm, ali na sreću prijetnju nije ostvario jer je na vrijeme savladan.

Kojadinović je o najranije mladosti često dolazio na parkiralište Čazmatransovih autobusa, jer mu je otac nekada bio vozač, i autobuse koje su vozači ostavili s ključem u bravi da se griju jednostavno odvezao. Većinu od oko 80 buseva je nakon što bi nestalo goriva znao ostaviti na cesti.

No, ta njegova strast nije prošla bezazleno, jer je u jednom slučaju poginuo suputnik u nesreći. Radi toga je Predrag odslužio kaznu zatvora u trajanju od godinu i pol. No, ni ta kao ni neke druge kazne ga nisu opametile. Kako je jednom zgodom rekao potpisniku ovih redova, da je miris nafte, sjedalo kamiona i autobusa bio zov kojemu nije mogao odoljeti. Nažalost uvijek je vraćao djelatnosti iz najranije mladosti. Do sada je pravomoćno osuđivan za krađu gotovo 50 autobusa, a na duši ih ima gotovo stotinjak. Na ovu nepravomoćnu presudu.

Općinskog suda iz Bjelovara, bjelovarsko Općinsko državno odvjetništvo je uložilo žalbu smatrajući da počinjenje kaznenog djela prijetnje nožem sud ne bi trebao honorirati olakotnom već otežavajućom okolnošću. Jer je Predrag Kojadinović nepopravljivi recidivist u ponavljanju kaznenih djela.